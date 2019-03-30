男子試用「橡筋切西瓜」　後果超悲慘　網友：真係唔好玩食物！

一般人想吃水果都會用刀子切開，不過有些人就是偶爾會燃起「實驗魂」，想用另類的方式處理水果。近日網路瘋傳一段影片，影片中一位男子用了很多條橡皮筋綁在西瓜上面，想測試西瓜能不能因此切開來吃，但實驗的下場不但超悲劇，也讓很多網友看了直呼「真的不要玩食物」！

玩食物的報應連環圖（點擊放大）↓↓↓

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西瓜生氣起來是很可怕的（誤）。「我真的快笑瘋了，西瓜的逆襲」、「西瓜有了自己的想法」、「壓扁西瓜的最後一根橡皮筋」、「西瓜的最後反擊」、「被西瓜來一記上鉤拳（不要玩食物！）效果顯著，K.O.」、「真的不要玩食物」、「傳說中的『顏射』嗎？」

西瓜無預警大噴發，不偏不倚正好打中男子的臉，威力甚至大到讓他當場直接倒地，也讓很多人都不禁擔心影片中男子的人身安全。「臉痛痛的……」、「看了都覺得痛！」、「好像很痛」、「這臉還好嗎？感覺無敵痛」

比西瓜炸彈更吸睛的亮點？「只有我在注意旁邊的妹妹嗎？」、「妹妹好可愛」、「那個小妹妹資質好像很好」、「蘿莉好可愛！」

https://www.facebook.com/JKFR2.0/videos/2203011029948276/

其實這個實驗已經不只一個人做過，之前也有中國網友做一樣的事情，最後也被西瓜爆擊，導致臉腫到不行。

之前也有中國網友做一樣的事情，最後也被西瓜爆擊，導致臉腫到不行。（爆笑公社）

建議大家平常還是遵循一般的方式吃西瓜，千萬別輕易以身試法啊～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】