女兒遭同班男同學掌摑腳踢　懷孕港媽出聲勸阻　反被男童媽咒流產

身教很重要，否則小朋友很容易有不正確的價值觀。有女網民指自己懷孕9個月時帶同2歲半女兒到公園玩，女兒卻被一名年紀相若的男童掌摑及腳踢，樓主立即上前制止，豈料男童母親竟以暴易暴，叫樓主女兒「打返佢」，並拒絕道歉，更以難以聽懂的廣東話咀咒樓主流產。最終雙方不歡而散，事後樓主發現該名施襲男童正是女兒的同班同學，十分無奈。大批網民留言批評：「不知所謂…有咩家長就有咩小朋友」。

樓主指年半前正值懷孕，帶同2歲半女兒到公園，見到一名與女兒年紀相若的男童對女兒掌摑及腳踢，樓主立即出聲提點。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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有女網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指約年半前當時她懷孕9個月，有日帶同2歲半女兒到公園「放電」，看見一名年紀相若的男童與女兒爭玩公園玩具假門，由於擔心女兒誤夾手部，所以樓主站在女兒身後觀察。

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其間男童「一大巴打落我女塊臉度」，嚇到女兒發呆，樓主見到女兒臉部「有啲紅咗，真心嬲咗」，於是出聲提點「小朋友，你唔可以打人㗎喎，公園大家一齊玩，大家可以做好朋友」，但男童沒有理會繼續用力猛踢樓主女兒。

男童母親一直講電話，看見情況有異，連忙走過來了解，樓主解釋事件，但對方「用（不）純正到土身土長嘅香港人都差啲聽唔明嘅廣東話」，不但問「咁又點呀？」，更建議用以眼還眼的方式處理，「咁你咪叫你個女打返佢囉！」

樓主表示不主張以暴易暴，解釋說：「唔啱應該好好同佢講，我唔會教我個女打人」，但對方繼續說「再講打埋你呀，生咗個女好叻呀，你個女好巴閉咩，唔打得呀…香港人威啦，生埋啲垃圾，小心流產呀，生個傻嘅、生個白痴嘅、生個有問題嘅，睇你點罵」。

最終雙方不歡而散，正當樓主以為事件會告一段落，竟發現該名男童「同我女同一間學校，同一班」，反問「係咪好慘？」。

男童母親不但沒有道歉，而且用難以聽懂的廣東話反駁︰「香港人生埋啲垃圾，小心流產呀」。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

帖文引來不少網民「畀嬲」，紛紛留言指「最慘同一班」、「不知所謂…有咩家長就有咩小朋友」、「仲同個傻婆講咁多，報警啦一定」，但亦有網民指「由細要教小朋友保護自己…如果畀人打，點都一定要還手」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）