【玩出火】推朋友落18米高橋墮河斷肋骨險死　美國19歲女判囚2日

與朋友玩得開心亦不能忘形，否則容易樂極生悲。美國華盛頓州17歲少女佐敦（Jordan Holgerson）去年8月與友人到郊外玩水，正當她站在3層樓高的橋邊猶疑應否跳下之際，突然被女友人泰勒（Taylor Smith）從後推一把，令她直墮河中，6條肋骨斷裂及肺部重傷。泰勒日前出庭應訊，承認過失，指事件過後佐敦一直在她腦海之中，深知自己不能逃避刑責。最終法官將她判監2日，罰款300美元（約2400港元）及社會服務令38日。

佐敦和一群朋友到郊外的瀑布玩水時，被朋友從橋邊推下。（網上影片截圖）

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案發去年8月7日，當時16歲的佐敦與19歲的泰勒及其他朋友一同到莫爾頓瀑布（Moulton Falls Regional Park）玩水，穿着泳衣的佐敦於朋友慫恿下站在有18米高的橋邊，猶疑應否跳落水潭，佐敦緊張之下打退堂鼓，說「我不跳」，但在另一名男生問「為甚麼要說不？」之後，一雙手就從佐敦背後推她下去。

佐敦被推落河時尖叫，隨後一聲巨響墜入河中，水面激起大量浪花。佐敦送院後雖然保住性命，但6根肋骨折斷，肺部受傷。事發片段其後於網上瘋傳，有逾200萬次點擊。

佐敦發聲明指，「自己由墜下一刻開始就是一場噩夢」，又指「當我被拉出水面時，我真的想自己會死去，因為我無法呼吸，我看着我身體的顏色每秒都在改變」。佐敦的母親於是向法庭要求，泰勒應該要在牢中待3天，因為這正是佐敦事發後要留院的日數，又批評「當泰勒推下佐敦後，她沒有立即下去看看佐敦是否還好，更離開了現場。她又沒有到醫院及我們的家探望佐敦，或做任何身為朋友應該要做的事」。

泰勒早前承認魯莽傷害罪，此罪最高刑罰可以是監禁一年及罰款5000美元（約3.9萬港元），不過檢控官於3月18日一個聆訊中建議，法官可判泰勒無需入獄的刑罰。惟法官司馬文（Darvin Zimmerman）最終鑑於佐敦的傷勢，27日於庭上指「我認為你需要一點在牢中的時間」，因此判她入獄2日，罰款300美元（約2400港元）及社會服務令38日。

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泰勒聞判後於庭中流淚道歉，「我為我去年夏天盲目的行為，向佐敦及其家人、朋友所做成的痛楚及羞辱衷心道歉。我的行為看起來是充滿傷害性，雖然我在事後感覺好像沒事發生過一樣，未有懲罰自己，但這是錯的，事後佐敦一直在我腦海之中」。她又指自己真的沒有心要傷害佐敦，希望終有一天她們能再做朋友。

（Inside Edition、Evening Standard）