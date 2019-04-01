家人暈倒地鐵站需由輪椅運送　連登仔怒轟搭𨋢冇人讓位：冇血性！

「你哋班X樣係咪已經冇晒血性？」一名連登仔在網上發文控訴，指早上乘地鐵時，家人突然不適在車廂暈倒，當港鐵職員幫忙推輪椅，準備運送其家人搭升降機離開月台時，即使職員要求升降機內乘客「出一出黎畀病人入先」，竟然所有人都無動於衷，繼續玩手機或聊天，甚至有人口無表情望着樓主家人，令樓主非常不滿，坦言感到極度心寒，最後他忍不住開口指罵眾人，才有數名乘客願意讓位。帖文引起大批網民熱議，惟不少人無奈表示「香港人本性就係咁」，認為準時上班重要過人命。

一名連登仔家人在港鐵車廂內暈倒，當職員用輪椅推其搭升降機離開月台時，即使開聲要求，也沒有乘客願意讓出𨋢位。（示意圖，港鐵官網圖片）

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該網民今早在連登討論區發文，指家人因血糖問題在地鐵車廂不適暈倒，他通知港鐵職員後，職員即幫忙推輪椅運送家人離開月台，並打算叫救護車。當輪椅推至升降機時，職員要求已進升降機內的乘客先讓位，詎料「所有人竟然無動於衷，冇人讓位畀架輪椅」，令樓主相當詫異及憤怒。他指當時𨋢內有人玩手機，有人在聊天，而最令他心寒的是，「有幾個人木口木面咁望住坐喺輪椅的病人」。

結果樓主終於忍不住，「指住班Ｘ樣Ｘ佢哋冇血性」，才有幾個乘客讓位，「啱啱好放入架輪椅同推輪椅嘅港鐵姐姐」，而樓主則擠不進，「要跑去扶手梯，急急腳匯合我屋企人」。樓主坦言，發文是希望相關乘客好好反省，怒轟港人沒有血性，「真係好Ｘ心寒，好Ｘ恐怖」。

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帖文引來大批網民熱議，不少人無奈表示「香港人本性就係咁」，認為準時上班重要過人命，亦有人慨嘆以前未有「關愛座」前，乘客都會主動給孕婦、抱住小孩的媽媽及坐輪椅人士等有需要人士，惟設立「關愛座」後，卻演變成「批鬥座」，「覺得自己都有畀錢同有需要搭，點解一定要讓」。另外，有網民建議港鐵應改善通風及冷氣系統，「改善好就唔使要咩醫療站」。

（連登討論區）