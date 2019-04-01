不滿搭巴士要企　操普通話大媽大鬧深圳灣　罵職員「你們是土匪」

繁忙時間搭巴士，遇上沒有空位需要站立是常識吧？日前一條片段在巴士車長群組瘋傳，指昨日（31日）早上一名操普通話的女乘客，在深圳灣口岸登上一部B3X巴士後，發現車上沒有座位及要求退款下車，隨即與在場人士發生口角，雙方互相指罵，大媽一度大聲罵道「你們是土匪！」片段引起不少網民熱議，有人建議大媽應該轉坐的士，亦有人笑稱「佢冇要求巴士公司升佢上商務／頭等？」 城巴回覆《香港01》查詢時表示，公司正了解相關片段描述事件，並指巴士設有上、下層座位，以及下層企位，強調公司不會向因座位已滿而需要站立的乘客退款。

一名操普通話大媽日前在深圳灣搭巴士時，不滿車上沒有座位及職員未有預先通知，要求退錢及下車。（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」短片截圖）

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昨日facebook專頁「巴士台HK Bus Channel」上載一段長約33秒的片段，片中一名操普通話、戴眼鏡、拿着手拉車的女乘客，在深圳灣口岸巴士站內向巴士職員發難，不滿在上車前未有告知她車上已沒有座位，要求退款及下車。她下車後，有疑似巴士職員不值其行為，上前指着巴士寫上企位的字句，質問她「睇唔睇到？識唔識字？」而大媽亦不甘示弱拿出手機反拍對方，大聲罵道「這麼兇？你們像服務人員嗎？你們是土匪！」

一名操普通話大媽日前在深圳灣搭巴士時，不滿車上沒有座位及職員未有預先通知，要求退錢及下車。（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」短片截圖）

其後疑似巴士職員即反擊，稱「係呀土匪呀，土匪雞翼呀」，雙方擾攘約半分鐘後，由另一巴士職員護送大媽上車離開，大媽上車後仍要「攞尾彩」，豎起手指高呼「好厲害！」片段引起不少網民熱議，不少人批評大媽行為無賴，「坐的士啦，巴士唔啱你」，亦有人笑稱「佢冇要求巴士公司升佢上商務／頭等？」另有人突破盲點發現大媽竟用iPhone，「通報俾黨未？」

城巴回覆《香港01》查詢時表示，公司正了解相關片段描述事件，並指巴士設有上、下層座位，以及下層企位，強調公司不會向因座位已滿而需要站立的乘客退款。

（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」）