投訴樂園搞萬聖節活動　港媽稱有宗教信仰　要求年票延期2個月

不少有宗教信仰的人士，對於萬聖節可能有所避諱，日前一名任職主題樂園的網民發文指曾收過一名港媽投訴，稱樂園一年有兩個月舉行萬聖節活動，她自己因有宗教信仰不會參加，更稱佈置會嚇壞小孩，遂要求樂園延長其全年票兩個月。樂園職員拒絕後，港媽即大罵「你哋呃人！」，並揚言要到消委會投訴。

日前一名聲稱有宗教信仰的港媽，指不會參加主題樂園舉行的萬聖節活動，遂要求樂園將年票延期兩個月。（資料圖片）

該網民日前投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」指，任職主題樂園時曾收過一名港媽投訴，指自己及家人已買全年票，但不會參加樂園每年舉行的萬聖節活動，「我有宗教信仰㗎，唔會慶祝啲咁嘅活動㗎」，更稱當中的裝飾佈置「嚇親我小朋友囉」，要求樂園延長其全年票，「有成2個月都唔會入去玩，我覺得你哋要extend（延長）返畀我囉」。

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日前一名聲稱有宗教信仰的港媽，指不會參加主題樂園舉行的萬聖節活動，遂要求樂園將年票延期兩個月。（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」截圖）

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職員解釋全年票是由買票當日起計一年，不能延期，建議如果怕小朋友嚇壞，可避開相關區域，「有部分園區唔會有萬聖節佈置，唔會影響小朋友嘅」。惟港媽似乎仍不太滿意，繼續投訴稱「我唔理你哋邊度冇佈置喇，總之你哋一入門口已經掛晒banner又盛咁我就唔會去喇」，並堅持樂園應作補償，「你哋個年票用12個月㗎嘛，就要賠返嗰2個月畀我喇」。

其後職員再次表示不能延期，「因為入唔入場玩係個人選擇」，港媽聽罷即大罵「咁你哋即係呃人喇」，質疑樂園有心欺騙，「我一家幾口喺你哋公司買成萬蚊年票，呃我2個月使用時間」，揚言會到消委會投訴。

不少網民見狀紛紛留言狠批港媽自私，「世界永遠圍住自己轉」，笑言她應投訴樂園不是24小時開放，「凌晨時分冇得嚟玩即係呃佢鐘啦」，更指如果自己是負責人，「下年整得再恐怖啲」。

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）