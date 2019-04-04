【佛祖會收貨？】街招稱代抄經每篇收80元　網民串爆︰不如影印啦

「請槍」時有所聞，點估到抄佛經都能假手於人。有網民在facebook群組「佛門警訊」上載街招照片，指有人以每篇80元的收費，代客人手抄佛經，還稱可每次收350元代放生6條淡水魚，網民大感詫異，批評「要人代抄寫，不如自己影印吖笨」。

有網民在facebook群組「佛門警訊」上載告示，指出有人以每篇80元的費用，人手代抄佛經經文，以及每次350元代勞放生6條淡水魚。（fb群組「佛門警訊」圖片）

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有網民昨將街招上載至fb群組「佛門警訊」，當中寫有「誠替閣下抄寫佛經中之的經文，如《心經》、《楞嚴經》、《大悲咒》等，每篇80元，亦能替閣下放生魚類，每次350元，放生6條魚（淡水）」，街招上留有聯絡方法，最後還有心地「祝願閣下錦繡前程，家庭和睦，百事順利」，旁邊疑似手畫拈花手圖案。

有關街招引起不少網民討論，惟大家紛紛留負評，指這盤代抄生意好離譜，「一本簿，一支筆，不到20元」、「不是自己抄的經有何意義？」、「抄經都要假手於人」、「要人代抄寫，不如自己影印吖笨」。亦有人質疑「放生6條淡水魚？去大海咪即係殺生，令魚痛苦死亡，傻的嗎？」、「借佛搵食兼殺生」、「沒有太荒謬，只有更荒謬！」

相傳抄寫佛經經文可以鍛鍊定力安撫心靈，而且是最簡易的消除業障祈福消災方式，所以不少佛教徒都會親自抄經，希望攝取福德，惟鮮少聽過請他人代筆。

（fb群組「佛門警訊」）