台灣「佛系的士」掛滿佛珠佛偈　全程播佛樂　網民：搭完功德無量

你有看過這麼特別的的士嗎？有台灣網友在爆廢公社發文，他意外截到了一架車上滿是佛具的的士，座位前還貼著靜思語、以及滿滿的免費結緣佛珠，更是全程都在播放佛樂，讓這名網友不禁直呼：「感覺快被普渡了，穿袈裟 （其實是居士服）的司機還真沒看過」！其他人看了也都笑翻，大讚這趟搭完整個身心靈都被淨化了啊～

台灣有的士車內掛滿佛珠與佛偈，還會播佛樂，被網民笑稱是「佛系的士」。（Facebook「爆廢公社」圖片）

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超特別的「佛系計程車」！

「今天搭完整個功德無量」、「坐到這台車 整個業障都沒了！」、「搭完車整個靈魂有昇華的感覺嗎？」、「可請問車資是隨喜的嗎？😂」、「下車會有種加持的感覺，坐車送加持，這CP值太高了」、「我也坐過類似的計程車 感覺自己要被超度了...」

網友看了好想搭！

這架的士真的跟一般大眾印象中的差別很，不過網友都認為只要車上乾淨、又不強迫向乘客傳教，都會很願意搭乘的～

「坐這個比坐到車子很髒、司機摳腳、滿車煙味的好」、「下車身上會有檀香味」、「坐這種計程車感覺很安心」、「比檳榔車跟垃圾塞滿車的來的好多了，佛珠的味道蠻香的其實」、「至少我相信這位司機一定會好好開車，不是大家口中討厭的小黃司機！」、「這台計程車我很願意搭乘😂」…

有網民笑稱，坐完這趟的士會「功德無量」。（Facebook「爆廢公社」圖片）

自力更生的出家人讓人更佩服！

「不乞討不化緣 自己賺錢 夠實際XD」、「認真打拼的出家人比開超跑戴勞力士的好多了」、「讚嘆師父！！自給自足、好手好腳不受供養，方是真修行！！」、「敬佩這個司機，本身可能是居士吧～他總是要生活把自己照顧好才能修行啊～三餐不繼這樣怎麼有心修行啊～他認真工作這樣子的表現很實在」、「很好啊！我一直覺得出家人要接地氣！不該只靠化緣養活自己或蓋廟建寺！如果他們工作辦到這些事，才叫有意義」……

出家人畢竟也要過生活，雖然自己出來工作的是比較少見，但跟只靠著信徒供養的師父比起來，能夠自力更生的真的令人很欽佩啊！

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