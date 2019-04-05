台男上郵輪愚人節猝死　船方低調雪屍　過千乘客落船始知伴屍三日

「真的希望是愚人節的玩笑，但很難過這個消息是真的！」台灣新北市吳姓男子搭麗星郵輪寶瓶星號，展開四天三夜遊，但出海才六小時他就昏倒，隔天四月一日凌晨急救無效死亡。上千名不知情遊客伴屍三天，直到船開回基隆港請家屬「領屍」才傳開。

吳姓男子搭麗星郵輪寶瓶星號出遊猝死，上千遊客不知情伴屍三天，直到船回到基隆港，消息才傳開。（聯合報系資料照片）

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吳的家屬都很震驚，更不滿郵輪公司未在第一時間告知他們，麗星郵輪則表示，對此事深表遺憾，將竭力配合主管機關調查。有民眾爆料指出，四十三歲的吳姓男子，在船上死亡後，郵輪公司低調將遺體移置到船底大型冰櫃的一角，以低溫保存，船上遊客都不知情。基隆海巡隊表示，四月二日接獲報案，到吳姓男子戶籍地淡水找人，吳獨居，他們設法聯繫上他的家人。

寶瓶星號前天下午四時許返抵基隆港，基隆地檢署檢察官及基隆海巡隊隨即登船調查並檢驗，據了解，吳死因無外力介入，認定死因為心肌梗塞，檢察官已將大體（遺體）發還給家屬辦理後事。家屬雖然對死因沒意見，但對郵輪公司沒馬上告知，等到船要回來了，前天早上才電話通知往生的消息，他們無法接受。

麗星郵輪聲明指出，寶瓶星號四天三夜航次要前往宮古島、那霸後返回基隆。上月卅一日下午五時自基隆港出發，當晚深夜船上醫務室通報一名乘客出現身體不適，馬上施行急救並尋求緊急空中醫療救援，仍宣告不治。船方第一時間即通報海巡署，並與該名乘客家屬取得聯繫。該航次返抵基隆港後，已全權交由海巡署進行調查，對此事件麗星郵輪深表遺憾，並重申乘客的健康與安全一向是他們的首要原則，且嚴格遵守「國際海上人命安全公約」準則，後續將全力配合主管機關相關調查。

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