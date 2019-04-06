寧離婚都不肯叫長輩？　台女開po爆堂嫂無禮貌　網民疑另有內情

家家有本難念的經，親友的家事亦非旁人能理解。有台灣女網民於「Dcard討論區」發帖，指其青梅竹馬的堂哥近日與妻子離婚，成為了單親爸爸，可是她卻感到「一半開心一半難過」，原因是認為伯母一直善待媳婦，但前堂嫂卻因稱呼長輩的問題與伯母頂嘴，其後演變成要搬出去和不想再看到伯母，結果離婚收場。樓主認為前堂嫂連基本禮貌都沒有，為堂哥「脫苦海」而開心，同時又心痛他們的年幼孩子失去母愛。 帖文引起網民熱議，有人認同樓主看法，直指其的前堂嫂很沒禮貌，「真是身在福中不知福」；不過亦有網民認為樓主只聽片面說法，「畢竟是個局外人，看的遠比發生的少太多」，認為夫妻相處，再加上婆媳關係的糾纏，誰對誰錯不應輕易下定論。

有台灣女網民近日於討論區發文，稱堂哥近日決定離婚，令她感到「一半開心一半難過」。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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該名台女前日（4日）於「Dcard討論區」以「我哥離婚我一半開心一半難過」為題發帖，稱從小認識的堂哥近日決定離婚，令她感到「一半開心一半難過」。樓主指，前堂嫂比她大一歲，3年前剛滿18歲便「奉子成婚」，嫁進堂哥家中，結婚後她的奶奶，即堂哥的媽媽對媳婦「非常好」，不但出錢為堂嫂繳交夜校學費、買了一台電單車，更為她購買保險。

除此之外，樓主稱伯母會照顧堂嫂的起居生活，替她洗曬衣服，更會代她照顧孩子。樓主說，因她們是個大家庭，伯母只對媳婦只有一個要求，就是看見長輩要叫人，以示禮貌，不過堂嫂卻不明白當中的意義，更因此與伯娘頂嘴，樓主獲悉後非常愕然，「我聽到很傻眼，基本禮貌做不到嗎？」。

樓主指，堂嫂不明白為何伯娘要求她稱呼長輩，甚至因而頂嘴。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

後來堂嫂以在堂哥家中生活不愉快為由回了娘家，堂哥曾上門找妻子，可惜被趕走；第二次再去時，堂嫂以「搬出去住」作為和好條件，堂哥亦答應；但當堂嫂稱「我不想再看到你媽媽」，堂哥則難以答應，最終選擇離婚。

樓主稱其伯母得知消息後「一直哭一直哭」，直言：「我很認真的想要相處，可是她卻這樣，我很難過……」樓主續說，看到堂哥年幼的孩子及伯母的反應，令她感到很心痛，「沒想到我伯母認真對待這媳婦卻還要被討厭」，但同時又對堂哥與堂嫂分開感到欣慰。

樓主說，看到堂哥年幼的孩子及伯娘面對堂哥離婚一事的反應，令她感到很心痛，但同時又對堂哥與堂嫂分開感到欣慰。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

帖文引起網民熱議，有網民認同樓主，認為其伯娘已待堂嫂如女兒一樣，但對方的行為卻非常無禮，「看到長輩要叫一聲不是很正常嗎」、「那種女生誰娶到誰倒楣，基本禮貌都不懂，有時候對人太好對方反而得寸進尺」。

不過有更多網民卻認為樓主過於偏頗，只聽伯娘一方的意見，不可能得知真相，「你畢竟是個局外人，看的遠比發生的少太多」，認為「婆婆對媳婦『好』，但那個『好』要媳婦自己覺得好才是，兩個家庭出來的，很多觀念跟習慣都不一樣，不領情好像就媳婦難搞？生活領域一直被干預，個人隱私好像不存在」。有人認為堂哥與妻子很年輕就結婚，可能相處後漸漸出現問題，加上婆媳關係不足為外人道，才會選擇分開，「離婚不可能只因為不稱呼長輩吧？」。

（「Dcard討論區」）

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