台夜店馬桶遭離奇坐爆　店主利誘鼓勵「兇手」自首：終生VIP免費

走進洗手間突然發現整個馬桶被炸開的場面，大概只會在喜劇中才會看到，台灣高雄一間夜市日前卻發生這離奇事件。職員半夜進女廁打算清理時，一開門竟看到碎滿一地的馬桶碎片，形容「完全無法理解是怎麼在裏面炸掉它的」。 店主翌日於facebook發文，以利誘方法「緝兇」，直言只要大方承認，便可成為店方的終生VIP，可享一輩子免費喝酒，不過一星期過後仍無人自首，反而吸引了不少人專登到場「打卡」。

台灣一夜店的女廁日前離奇遭破壞，店方於facebbok發文利誘「緝兇」。（fb專頁「Cocco & Co. / Kaohsiung」圖片）

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發生馬桶離奇被炸事件的夜店「Cocco & Co.」位於台灣高雄，上月30日有職員於半夜約1時進入女廁打算清潔時，突然發現馬桶猶如被炸開，整個倒塌在地上，碎片佈滿一地，非常誇張。

店方翌日於fb專頁發文，上載被炸馬桶的照片，笑稱「我們見證了#用生命派對的奇蹟。派到#馬桶炸掉」，店主直言：「我們完全無法理解妳是怎麼在裏面炸掉它的，這看起來根本是想把水挖出來游泳吧？」。

被炸開的馬桶吸引了不少人專程到該夜店「打卡」，店方於事發數天後更再次發文，稱「眾望所歸延後修理」女廁。（fb專頁「Cocco & Co. / Kaohsiung」圖片）

為了「緝兇」，店方其後想出奇招，決定以利誘方法鼓勵「真兇」自首，稱「只要妳敢大方告訴我們是妳弄壞的，我們不但不要妳賠償，我們還要妳來當可可幫#終VIP，以後來玩來喝酒來派對#一輩子免費」。

可是利誘的方法似乎無效，帖文貼出一星期後，店方仍未收到自首的消息，有網民則開玩笑於帖文留言稱「哈哈是我啦」，亦有人笑言「別再相信女生扭不開瓶蓋了」。

除了引起網民熱議，被炸開的馬桶還吸引了不少人專程到該夜店「打卡」，店方於事發數天後更再次發文，稱「眾望所歸延後修理，我們真的超不懂你們在想甚麼」，但仍決定舉行「炸馬桶本人限定一周參拜」活動，呼籲：「要拍照打卡的，只有這周，自己把握時間來啊！」

（fb專頁「Cocco & Co. / Kaohsiung」）

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