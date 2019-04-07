【智能手機】台媽用手機打電話撳極都打唔出　女兒揭真相超爆笑

智能手機除了可用件打電話外，更兼具備多種功能，部份長者未必懂得使用。台灣一名女網民早前與媽媽出外「搵屋」，其間見到一則樓盤廣告牌，聯絡電話以「0」字開頭，媽媽遂擬用iPhone手機致電對方，詎料多次按掣都未能按出「0」字。樓主查看後，揭發媽媽原來開錯手提的計數機程式，難怪無法打出號碼，兩母女隨即四目交投，「開始大笑，笑到流眼淚」。網民形容樓主母親很可愛，但亦警告「千萬別指望出事時，她能幫你叫到救護車」。

樓主心儀的公寓有樓盤廣告牌，「看屋專線」的電話號碼以「049」開頭。（Dcard討論區圖片）

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有女網民昨日在「Dcard討論區」圖文並茂指，近日因要找公寓，於是由媽媽負責駕車，自己則東張西望，母女在南投市內亂晃，其間樓主發現一棟心儀的公寓，下車時剛好見到一則樓盤廣告牌，「看屋專線」的電話號碼則以「049」開頭，樓主用手機拍下廣告牌資料，然後返回座駕。

在車上，樓主負責讀出電話號碼，媽媽則在手機按號碼，打算致電對方洽談，沒料到媽媽按掣唸唸有詞「049…049」，然後說「奇怪！那個0怎麼按不出來？」。樓主滿頭「黑人問號」，看看媽媽的手機畫面，隨即「笑到一個不行」，因媽媽不是在打電話，而是按了計數機，「數字還真的打着49…所以0才會打不出來」。樓主隨即向媽媽解釋，母女四目交投，「開始大笑，笑到流眼淚」。

帖文引起多名網民「畀哈哈」，紛紛留言指「媽媽好可愛哈哈哈」、「很可愛」，但亦有網民指「千萬別指望出事時，她能幫你叫到救護車」。

（Dcard討論區）