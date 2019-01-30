警民關係縱有改善　警方仍須增加透明度

自從林鄭月娥上任後，社會的對抗氣氛明顯較梁振英年代有所舒緩，過往在政治矛盾中被視為「磨心」的警方，總算可鬆一口氣。然而，這並不代表警方不能做得更多──在衝鋒車安裝閉路電視、公布水炮車的行動細節指引這兩件事上，警方理應更加進取，透過實際行動進一步改善警民關係。

2012年，65歲士司機陳輝旺被警方拘捕期間，懷疑遭警員箍頸強行拖上衝鋒車，過程中頸椎移位，他最終因脊髓神經重創引發併發症死亡。死因庭去年裁定陳氏「不合法被殺」時，曾提出四項建議，包括在衝鋒車內，安裝具錄音功能的閉路電視。

對於死因庭的建議，當局並非沒有跟進，但似乎還是畏首畏尾。例如保安局副局長區志光較早前表示，衝鋒車不單接載警員和被捕人士，還會接載證人和受害者等，因此在安裝閉路電視前，警方必須仔細評估措施目的、必要性和私隱保護。

2017年7月1日，社民連吳文遠在示威期間被警方鎖上手扣帶到警車內，《香港01》拍攝到他被扯頭髮的一幕。（資料圖片／林若勤攝）

警員執法時「搞出人命」，事態嚴重。如果警車一早安裝閉路電視，藉此拍攝執法過程，相信可降低部分警員過度使用武力的誘因，這對疑犯（和警員本身）來說，均是一種保障。因此，區志光所說的「措施目的」和「必要性」，根本毋庸贅言。至於保護私隱，區志光實屬過慮，因為警方大可在案件完結後，刪除拍攝到的證人和受害者片段。

事實上，對於在警車內安裝閉路電視，英國早有先例可援。2012年，時任倫敦警察廳總監 Bernard Hogan-Howe便表明有關措施實屬必要，他曾說：「假如我們（警員）行為不檢，就會被拍下來；同樣地，如果其他人行為不檢，也會被拍下來。」 這樣做有助警民雙方保持克制。

另一方面，警方亦應公布水炮車的行動細節指引，釋除公眾疑慮。警方早前表示，「水炮車」預料最快今年第二季能使用，但為免影響行動的能力和效果，當局拒絕公開水炮車的使用指引。

在國際社會，執法部門應否使用水炮車，本身就是爭議所在：在韓國、德國、土耳其和也門等地，水炮車的使用曾導致不同程度的傷亡；2014年，時任倫敦市長約翰遜（Boris Johnson）曾不顧民間反對，執意向德國購買三輛高壓水炮車，當時英國監管部門曾質疑，水炮車體型龐大，會對示威者造成精神壓力，反使衝突升溫。

事實上，相比許多襲警、破壞商店、縱火的西方示威者，香港示威者算得上「斯文有禮」，本港是否有必要購買水炮車，本身值得商榷。退一萬步，即使真的買，警方亦有必要公開使用指引──這樣做既有助示威者清楚知道警方底線，亦有利社會監督。

根據國際特赦組織香港分會的資料，韓國農民白南基（譯音）2015年底在首爾參與抗議政府修改勞工政策的集會時，遭水炮打中，昏迷多日後死亡。值得一提的是，韓國警方有公開水炮使用指引，但在集會當日，執法人員根本沒有嚴格遵守。 這個案例說明，如果警方不公開指引，外界無從得知警員有沒有違規，問責也就無從談起。

最近兩、三年，香港社會氣氛較以往平和得多，這個局面值得珍惜和維護。我們呼籲警方在衝鋒車上安裝閉路電視、要求它公布水炮車的行動細節指引，並非苛求警方。相反，我們希望藉著上述舉措，減輕警民對抗，長遠來說改善警民關係。