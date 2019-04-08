主人喝醉酒被火車撞死　忠心黑狗伴屍數小時　拉牠走還張口咬

墨西哥一名男子喝醉後被火車撞死，他飼養的黑狗依偎着屍體，救援人員到場後狗狗仍不願離去，甚至還因為想保護主人而作勢攻擊。

狗狗伴屍的畫面令不少人看得心酸。（影片截圖）

事發在墨西哥東北部的新萊昂州（Nuevo León），57歲男子巴斯克斯（Victor Reyna Vazquez）當時在火車路軌附近喝酒，醉醺醺的他在清晨被火車撞死。

救護人員和警方到場發現一隻黑狗，當他們嘗試將屍體移離路軌時，狗狗還為了留在主人身邊而張口咬人，最後被強行帶走。墨西哥傳媒報道，巴斯克斯的遺體被蓋上布後，狗狗躺在旁邊好幾個小時都不願離去。

+ 2

當地居民指出，死者經常酗酒，黑狗已經陪伴了他好幾年。網民紛紛在社交媒體留言，大讚狗狗忠心，又說事件傷感又動人，不少人希望知道狗狗的現況，擔心牠被當局帶走後難有好下場，呼籲好心人收養牠，「狗狗是人類真正美麗的守護者」、「狗狗總是忠心不二，人們常沒有察覺到對牠們所虧欠的」、「沒有比忠誠的狗更偉大的愛」。

Este perrito cuida el cuerpo de su dueño luego de morir tras ser atropellado por el tren en Montemorelos. 😭 pic.twitter.com/UvgTttZN29 — Yari Edebaldo (@yari_trevino) 2019年4月4日

（綜合報道）