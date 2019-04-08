【即時絕交】開Party買壽司　連登仔揭朋友爭鮮充元氣「食差價」

與朋友聚會大家攤分飲飲食食好平常，沒料有人竟趁機掠水。有連登巴打網上投訴有舊同事聚會時請纓負責買壽司，惟聚會當日壽司吃起來怪怪的令人起疑，最終經過爭鮮，才驚覺聚會中以為購自元氣的壽司，很大機會是爭鮮出品，涉事者疑連包裝及醬油都偷龍轉鳳藉以掩飾，巴打怒批舊同事一心賺差價，指踢爆真相後，大家馬上就與該「庹缩友」絕交，免得再被「搵笨」。

有巴打於連登討論區大呻有舊同事在最近一次聚會中主動請纓買壽司，但最後發現他竟偷龍轉鳳買平價壽司「搵著數」。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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巴打近日在連登討論區發帖，大呻被舊同事「搵笨」的不快經歷。他指出日前與其他兼職舊同事相約辦一場16人的聚會，該名舊同事主動稱可幫手買足夠份量的壽司回來齊分享，大家遂點名要求對方買特定口味，對方亦稱會盡量安排。

聚會當日，巴打指該舊同事買了5大盤各40件的壽司，惟大家發現每盤均是同樣6款口味，在場有人更笑言：「咁多人私底下order 三文魚同熟蝦！」大家品嚐時，有人覺得壽司飯的質感較硬，巴打自己則發現飯身比平常食開的小，開始感覺奇怪。

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但巴打表示，因為盛載的塑膠盒及內附的豉油芥茉包，都與平日吃元氣時的包裝一樣，故不以為然照吃無誤。惟聚會完結後，巴打與另外2人回家時途經爭鮮，驚覺見店內售賣的壽司，與剛才吃的一樣，他們大表懷疑即場各人買一件實試，果然發現味道與口感，與聚會時吃的壽司吻合。

對於舊同事疑用爭鮮壽司充元氣壽司的事，巴打指大家都懷疑對方是利用大家對其信任，存心「搵著數」要大家夾正價，但實際卻用較低價壽司偷龍轉鳳賺差額。

巴打續指，當晚有份買食物的人都有單有據叫大家夾錢，唯獨該舊同事用文字說明每款壽司的數量及價錢，足證其可疑之處。他補充：「大家都明乜事，今次錢照夾，不過就啱啱開咗個新group，但就無呢位買壽司朋友。」

不少巴絲打笑言該名舊同事做法愚昧，「你呢位朋友幾有心機偷龍轉鳳」、「賺得幾多呀大佬，搞咁多野」、「佢真係當人傻㗎喎」、「百幾蚊睇清一個人，抵」、「買完又要換盒，咁麻煩，幾百蚊都好貪」。

巴打則回應指：「我哋估佢都等咗呢個機會一段時間，又要儲夠5個盒」，又諷刺對方如坦白財政有危機反會得到大家幫忙而非落得絕交下場，「每人俾一百幾十佢，好過做埋呢啲嘢啦。」

（連登討論區）

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