連登仔趁清明假快閃曼谷　一時大意出晒事　玩3日變深度遊

「來一場說走就走的旅行」對不少人而言是一件很青春的事。近日有連登仔與朋友決定快閃泰國曼谷，遂上網買機票，正當他們自以為買到平機票時，卻發現犯了一個十分致命的錯誤！他的慘況未獲網民同情，只引來瘋狂恥笑。

有連登仔打算即興去曼谷快閃旅行，但卻發現朋友買錯機票，3日旅行變3個月短住。（連登討論區圖片）

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這名連登仔在帖文內表示，日前與朋友即興決定趁清明節3天假期快閃泰國曼谷旅遊，即時上網搵平機票。經過連日搜尋，發現機票一般高達4000元，「本身諗住放棄，然後我朋友話見到有平機票」，兩人即時拍板買飛。沒料買完機票，樓主才發現朋友出錯，原本應該為4月5日出發，3日後的4月7日回港，惟其朋友購買時，回程竟誤購7月7日，快閃三天遊變成深度遊三個月。

泰國曼谷是港人旅遊熱點，快閃旅遊都是一個好選擇。（資料圖片）

網民對其遭遇未見同情，反而當成笑料，有人支持樓主在泰國生活3個月，反指「去3個月有咩問題，返工？不了」，而且回程時隨時已經學得一口流利泰文，但要留意特區護照只能免簽逗留泰國30天。

有好心人建議樓主多買一張4月7日由泰國出發，7月初由香港回泰國的來回機票，變相去泰國旅遊兩次，以免浪費機票。

買機票揀錯日子原來並不罕見，有網民分享指曾犯類似錯誤，「但我係買咗一年之後，即係去嗰程15年5月，但回程係16年5月」，他指幸運是當時購買的是內陸機，價錢不貴，事後吸取教訓，購買所有與日期有關的東西時，都變得十分小心。

（連登討論區）