【有片】美國女偕男友玩「擲斧頭」　斧頭彈地撞靶險劈頭毀容

擲斧頭是外國常見的雜技表演項目，美國一名女子與男友到近年新興的斧頭投擲場玩擲斧頭遊戲，大力一揮後以為斧頭會固定於木板上，可是斧頭竟彈地撞靶再反彈，如回力鏢一樣向她站立的方迎面飛來，幸她反應快及時蹲下避開，沒有受傷。事後女子將片段上載至instagram及YouTube，笑言自己非常幸運，有經營斧頭投擲場的東主則形容事件駭人，認為該場地並無採用卸力靶板。

美國女子與男友玩擲斧頭遊戲，詎料斧頭竟撞靶反彈，如回力標一樣向她飛去，幸她及時蹲下避開，沒有受傷。（ig「ainsrae •」影片截圖）

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居於美國亞利桑那州的安斯莉蕾（Ainsley Rae）早前與男友到當地新興的斧頭投擲場消遣，兩人嘗試玩投擲斧頭遊戲，玩法類似擲飛鏢，玩家只要將斧頭向木靶擲去，遊戲按斧頭停於靶上的位置計分。

安斯莉蕾嘗試投擲時，興奮地叫男友為她拍下片段，沒想到片段反記下驚險一刻。片中可見，安斯莉蕾舉起雙手，踏前一步將手上的斧頭擲向木靶，本以為斧頭會牢牢嵌入木靶中，惟她可能力量不夠，反令斧頭彈地後撞回木靶，再反彈至其站立方向。

幸好安斯莉蕾及時蹲下，斧頭直飛至身後，跌於她頭部後方，令她不至受傷。安斯莉蕾起初仍與男友一同大笑，定過神來重看片段，才醒覺自己險被劈頭，「起初我不知道究竟發生了什麼事，及後我一遍又一遍看着它（片段），才開始嘲笑自己。天哪，我很感恩沒有被打到頭」。

即睇「飛斧」驚險過程：

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安斯莉蕾起初未有為意，與男友一同大笑，後來回想及重看片段，才知道自己險被劈頭，直呼大命。（ig「ainsrae」圖片）

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於紐約經營同類斧頭投擲場生意的紹維斯特（Mathew Sylvester）看過片段後形容過程「駭人」，他指安斯莉蕾投擲時太大力，而且出手太遲，令斧頭向下直飛。他又稱，安斯莉蕾光顧的場地並無採用卸力靶板，故未能減低斧頭反彈的風險。

（太陽報、Inside Edition）

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