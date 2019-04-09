【泰環保】超市撐走塑用香蕉葉包蔬果　巧用原始材料獲網民大讚！

真正的走塑除摒棄飲管，更重要是如何重用現有資源。泰國清邁的一間超市近日為環保設計出既實用又具創意的方法，他們放棄用一次性塑膠袋盛載蔬果類商品，改用一大塊香蕉葉作為簡單包裝。相片後來更上載至facebook，被網民大讚這才是真正的環保。

清邁一超市最近為了效應環保，決定加入走塑行列，利用香蕉葉取代一次性塑膠袋，以用作蔬果類的包裝。（fb專頁「Perfect Homes Chiangmai」圖片）

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位於清邁的超市（Rimping Supermarket）最近為響應環保，加入走塑行列，利用香蕉葉取代一次性塑膠袋，用作包裝蔬果類。相中可見，香蕉葉用卷起的方式包裝部分枝葉型及長型的蔬果，而香蕉葉厚身又大塊的關係，甚至可摺成一小袋盛載沙律葉及小辣椒等，非常方便。

不過這間超市的產品其實未能完全走塑，即使有香蕉葉，現時仍要依靠膠橡筋穩固包裝及用上編碼貼紙辯識產品，但有效利用當地自然資源亦是環保的好開始。

fb專頁「Perfect Homes Chiangmai」後來亦有發布相關相片，吸引大批網民注意及讚好，逾1.7萬人更分享相片，大讚超市做法可取而且非常實用。

其實香蕉葉包食物此方法已有相當長的歷史，在不少東南亞地區，居民普遍使用香蕉葉包起黏身的糯米飯，在部分亞熱帶地區如墨西哥，不少人更用作包「塔馬利」（Tamales，又稱墨西哥粽），可見香蕉葉的功用相當廣泛。

根據聯合國環境規劃署的研究，預計去到2050年，全球地區將擁120億噸塑膠垃圾，而且大部分都不能分解，包括膠樽、食物包裝、膠袋等。

（fb專頁「Perfect Homes Chiangmai」）