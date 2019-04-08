【挨及擾後】港航女子突挨後　弄跌後座雜物引口角　高呼：我有權

搭飛機最怕遇到「挨及擾後」，如前座突然挨後椅背，後座乘客勢感騷擾。有男網民指乘搭香港航空時剛放好私人物件，沒料前座操普通話女客突然將椅背挨到最低，令其物件跌落地又難以收拾，他遂兩次推椅背示意對方移前，結果引發口角，對方強調「有權利挨後」，眼見樓主用手機拍下經過更兩度出手拍其手機及耳機，致耳機故障，空姐後安排調位並建議他報警。樓主重申非禁止前座挨後，而是認為對方應先講聲，互相體諒。

坐在前座、操普通話的女乘客突將椅背挨到最後，令樓主物件跌落地難以收拾，於是樓主兩次推椅背，示意她挨前，雙方繼而口角，對方眼見樓主嘗試用手機拍下經過時，更兩度出手，拍走其手機及耳機，導致耳機故障。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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一名男網民昨在facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖文並茂指，近日乘搭港航由沖繩飛返香港，座位本身較窄，但本來仍可容納到一名成年人，他拿出膠樽茶及其他物件放好，沒料前座與丈夫及兒子同行的女子，疑因想休息「一下子將成張櫈較到最後」，夾住其膠樽外，樓主的其他物件亦推跌落地。

樓主指辛苦移走膠樽後，對方曾「郁一郁」，他嘗試拾起跌在地上的物件但不果，「因為唔夠位，就推一推佢張櫈，結果佢故意挨返後」，令他「執完上返嚟又唔夠位」，唯有再推對方椅背。

樓主指其後該女乘客忍無可忍，擰轉頭以普通話大聲鬧樓主「你可以不要打擾我休息嗎？」他及家人即解釋「個位好窄」，但對方反駁「那你挨後就好啊」，樓主再解釋「咁我咪會影響到後面囉，做人唔可以咁冇公德心㗎嘛，係咪先？」。他指女乘客沒有理會，再駁斥「你所謂嘅公德心係邊個規範㗎？我有權利可以挨後㗎！」對方丈夫見狀嘗試勸架，但都無法安撫妻子。

本地插畫師「觀塘小葉總」日前在個人fb專頁上載3張插圖，其中一幅關於乘搭飛機時把座位後背移後的現象。（「觀塘小葉總」授權提供圖片）

樓主見女乘客表現激動，立即通知空姐，並嘗試用手機拍下事發經過，以備不時之需，但對方見狀「即刻打走（樓主）部手機同耳機」，空姐趕至阻止，叫她不可以動手，但她反問「佢踢我又唔見你哋理？」相信她以為樓主兩次推椅背的動作是踢椅背，樓主趁她分心說話時拍下其照片，「結果佢又打走部手機」，最終空姐安排樓主調位，建議樓主如有需要，可以報警求助。

樓主指事後發現「Apple有線耳機壞咗，可能佢啪斷咗入面啲電線」，未知應否報警，亦在文中指「唔係話唔畀佢挨後，但係挨後之前唔該講聲，或者最起碼唔好落得咁快，同埋唔好挨唔落…飛機座位咁迫，你挨後挨到盡，你舒服時後面嗰個其實好辛苦㗎」，批評對方「聲大夾惡、惡人先告狀、無公德心」，更指她「教壞細路」。

帖文引起網民兩極意見，有人批評樓主「今時今日搭飛機將張凳挨後原來都會畀人鬧」、「其實飛機係可以挨後，必須接受」、「其實又真係無理由唔畀人挨後，本身座椅設計就係咁」。

但亦有網民支持樓主「挨少少尚可，但多啲，後面連起身都有困難」、「唔代表有權可以用到盡，要睇會唔會影響人」及「佢損壞你耳機可以報警，佢有種唔上法庭就可以通緝佢」。

本地插畫師「觀塘小葉總」，其實早前亦曾製作有關旅行禮儀的插圖，其中一幅關於乘搭飛機時把座位後背移後的現象，「觀塘小葉總」指出近年有不少人在未詢問後方乘客的同意之下，就直接把座位後背移後，令他人困擾。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）