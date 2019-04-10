日男發明「不會被偷的雨傘」　開遮前要解鎖　偷咗都用唔到

下雨天最慘不是沒有帶雨傘，而是帶了卻被人偷去！為了不再被人偷傘，日本一名男大學生自行將便利店的膠傘改造，加裝轉盤密碼鎖在傘柄，如果不知密碼解鎖，傘便無法解鎖，小偷亦得物無所用。不少網民都大讚實用，能給小偷很好的教訓，但亦有人認為無用，皆因小偷或會想：「我開不到也不會讓你取回，直接扔掉，結果你也是沒有傘用」。

為了不再被人偷傘，日本一名大學生自行將便利店的膠傘改造，加裝轉盤密碼鎖在傘柄，如果不知密碼，傘便無法解鎖，小偷亦會得物無所用。（SuperCarbonU Twitter片段截圖）

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大學生「SuperCarbonU」於Twitter上載一條名為「不會被偷的雨傘」（盗まれない傘）的短片，並示範如何開遮。只見雨傘的柄上開傘的位置有一個轉盤密碼鎖，由4個轉盤組成，用家要先知道4個數字的密碼，才能解鎖打開傘子。換言之，不是傘主不知道密碼，是無法使用傘子的。

不少網民分享自己的雨傘防盜大法，例如於手柄上貼上「偽官方」標籤。（hanten_ Twitter圖片）

該男生指早前放春假期間制作有鎖傘子，其中傘子在普通便利店都能買到，而密碼鎖則是自己買材料製成，例如樹脂及膠等。他認為不少小偷都是「取易不取難」，在公眾地方偷傘都來想立即使用，如發現傘根本無法打開，對方就不會偷。

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有網民大讚其發明可給小偷教訓，又建議他正式申請專利，不過亦有網民認為密碼鎖傘防不了被偷，小偷發現開不了就丟掉不會放回原位，「我開不到也不會讓你取回，直接扔掉，結果你也是沒有傘用」。

說起來，其實不少網民都曾有被偷傘的慘痛經歷，不少人大方分享其防盜大法，例如於手柄上貼上「偽官方」標籤，寫「首都圈治安警察機構警備廳」、「內務省警保局保安課」等，或直接寫上「不是你的傘」，希望小偷看到心虛放棄。

（Twitter）