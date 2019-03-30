日本年棄8000萬膠傘　東京企業推「共享雨傘」減廢　歸還率達100%

有一個有趣的資料，日本的塑膠傘消費量位居全球第一，一年間被作為垃圾扔掉的雨傘總數為8,000萬把。 意識到這一點，日本Nature Innovation Group公司從2018年12開始，陸續在東京涉谷（澀谷）商務區試點共享雨傘——「i雨傘」（iKasa）。

「i雨傘」使用的雨傘由玻璃纖維製成，遭遇颱風天氣也不會輕易被吹壞。（iKasa官網圖片）

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「i雨傘」和常規共享服務類似，在共享點取傘，可異地共享點還傘。「i雨傘」目前共享點分佈在以涉谷為中心的飲食店等場所，共設置了100多個，費用為24小時70日元。除了面向消費者外，「i雨傘」運營公司還向企業開展限時免費導入服務活動。活動期間，企業導入這項服務無需支付月費和導入費。

和常規共享服務一樣，「i雨傘」同樣面臨著物品返還與物品損壞的情況。對此運營公司相關負責人表示，截止目前雨傘的返還率為100%，雨傘本身也植入了GPS定位系統，雨傘的位置管理比較清晰。此外，「i雨傘」使用的雨傘由玻璃纖維製成，異常堅固耐磨，遭遇颱風天氣也不會輕易被吹壞，損壞這方面的問題暫時還未出現。

作為2020年夏季奧運會、殘奧會的舉辦城市，東京的外國遊客在未來將會倍增，「i雨傘」運營公司計畫在熱門觀光景區推出多語言服務的共享雨傘。

以涉谷為中心的東京共享雨傘試點（點圖瀏覽）↓↓↓

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