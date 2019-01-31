A0日本妹Dry足25年　手製男友自動惜惜兼壁咚　靠無用發明做網紅

日本25歲單身美少女——藤原麻裡菜，自稱「無用發明少女」。她總是做些粗糙不堪，造型獨特、卻又完全沒有用的東西。從2013年開始，她將自己創造的210多種發明拍成視頻，上傳到網路，神奇爆乳機、戀愛男朋友等，獲得百萬粉絲追捧，一夜之間爆紅。

我靠着發明無用的東西居然能賺到錢，簡直是奇跡，好感謝生活啊 「無用發明少女」藤原麻裡菜

自述：藤原麻裡菜 編輯：徐聰

1秒直達被窩神器（一条）

無用發明少女

我是藤原麻裡菜，今年25歲，職業是一個發明家。說到發明，大家想到的是給生活帶來便利的東西。但我做的是「無用的發明」，「無用」就是字面意思，正常人的生活裡完全用不到的東西。

我從2013年開始製作，一眨眼5年過去了，做了200多個發明，自己都沒有想到會堅持這麼久。我的發明在youtube上很受歡迎，大家看了後覺得很有趣也很新鮮。他們不知道的是，很多靈感其實是來源於我自己的很多缺點。

從小我是個不愛講話、自卑，還有些自閉的女孩兒，甚至內心還有點陰暗，我沒什麼朋友。開始創作後，我發現因為我陰沉的性格，迸發出的靈感，反而能做出有趣的發明。

自動慶祝機（一条）

比如說，我一直很介意自己胸小這件事兒，覺得挺自卑的。我就想，雖然胸小了點兒，但擠擠還是有的吧？我就發明了一款豐胸的裝備，在胸上捆兩個氣球，連着腳踩打氣筒，套在腳上，邊走路邊豐胸，是不是很完美？但可能……沒那麼對稱……

走路豐胸機（一条）

於是我發明了爆乳機2.0升級版，連上鼓風機，自動充氣。

爆乳機（一条）

但缺點是容易用力過猛，最後氣球爆了……

豐胸器在youtube上非常受歡迎，點擊量高達100萬，居然還上了早間新聞，女主播在節目中演示它，真的很有趣，這讓我更有動力了。最近我又將它升級成爆乳機3.0版本，這次的氣球更結實，任憑你怎麼用力打氣都不會爆開，持久度更長，豐胸效果嘛更自然了。

爆乳機（一条）

我很羡慕每次出門都和朋友成群結隊的人，經常在社交網路上看到自拍合照，可我每次都是孤零零的一個人。我就發明了一個「假裝有很多朋友的自拍神器」。你看，現在我隨時隨地，都能和小姐妹們合照了。

假裝有很多好姐妹的自拍神器（一条）

社交網站真的讓我很抓狂，每次看到大家在網上發佈聚會帖，召集大家野餐燒烤的那類消息，我都很嫉妒，因為大家從來不會邀請我。於是我發明了一個詛咒裝置，紮了一個代表「聚會」的稻草人，一旦看到聚會帖，機器上的釘子就會狠狠釘在稻草人的身上。

這樣真的很爽，但也很惡毒，我都無法直視自己內心的「黑暗」。

稻草人詛咒機（一条）

我一直沒有男朋友，每次看到偶像劇裡男主壁咚女主角，我都好羡慕啊，真希望自己能有個男友，不僅能為我遮風擋雨，還能親親抱抱舉高高。於是，我在10元店買了個塑膠模型，塗上顏色。我的假男友就這樣誕生了……我把最喜歡的男明星福士蒼汰變成「男朋友」啦。

「無用發明少女」發明男朋友！藤原麻裡菜的「福士蒼汰」竟然係咁嘅樣▼

+ 3 + 2

有了我的福士蒼汰，短期內我都不着急找男友了，不過最近他有點舊了，我打算換個材質，再做一個新的。 除了從負面情緒和缺點中獲取靈感，我對機械人設定好的機械運動很感興趣，沒靈感的時候，就觀察機械人，也會蹦出點子來。

日本有個迷信，把喜歡的人的名字寫在橡皮上，等橡皮用完的時候你就可以和他在一起了。可橡皮用起來太慢了，我就發明了這個機器，用刨絲器磨橡皮，差不多3天就能把橡皮用光啦。不過最近使用頻率太高，挫刀被我磨平了。很遺憾，我和橡皮上這位可能沒有緣分在一起了呢。

藤原麻裡菜的「無用發明」。（一条）

每件發明都是用心做出來的，所以即便是失敗的發明，我也很愛它們。沒想到，大家反而對失敗的作品展示部分很喜歡呢。

「無用」的東西對我來說意義非凡，比如和我朋友在一起的時間雖然很沒意義，但我卻很喜歡這段時光，正因為我喜歡這些沒意義的東西，所以才會想着做這些無用發明吧。

點圖欣賞更多藤原麻裡菜「無用發明」。（點圖放大）▼

每個發明我都會用視頻記錄下來，再加入旁白、創作過程和使用過程，傳在youtube上。我自學剪輯軟體，想把製作過程很細膩地展示給大家，因為真的花了很多心血。

我常會在馬路上拍視頻，那時候我完全不會介意別人的目光。如果一個爺爺在馬路上看到我做奇怪的事情，能讓他記憶深刻，也很有意義呀。但相反在生活裡，我還是很在意別人的看法，如果在網路上看到負面評論我會很難過的。

現在youtube上有6萬粉絲啦，還有1200萬的點擊量，我會仔細看大家的留言。好在大家說我的視頻氣質獨特，看完評論後心情會放鬆下來。真是很感激網友們，無形地支持我，一直給我加油鼓氣，才讓我堅持到今天。

藤原麻裡菜的Youtube累積逾7萬粉絲。（網頁截圖）

發明少女的誕生

高中畢業後，我就去讀了日本的搞笑藝人培訓學校，但藝人要在舞臺上表演、講段子，我太內向了，去了發現不合適自己。苦惱了一段時間後，便退學了，開始做blogger，最早是用紙板做一些小發明上傳到社交網站。

我以為父母會反對我，事實上他們不但沒有，還成了我的頭號粉絲，每個發明他們都會認真地觀看，還會給我提出意見。

藤原麻裡菜輟學專心發明獲父母支持。（一条）

起初我真的是什麼都不懂，完全沒學過電路、機械相關的知識，我都是一邊創作，一邊探索，需要哪部分知識就去網上搜索，再看看機械達人分享的視頻。

我的發明全是做簡單機械運動，僅靠調整角度和數值應用到不同的作品上。我試着學習過程式設計設計的知識，想讓我的作品運動更加豐富。從朋友那兒借了兩本書來看，可我數學太差了，完全看不懂，這對我來說實在是太難了呀。後來想想，也別太着急，以現在的技術慢慢進步吧。從失敗中獲取經驗，再向懂行的人討教。

雖然現在的發明還不完美，但在創作過程中，我找到了自信，開始直視自己的內心，哪怕是以前最不想面對的內心中最黑暗部分，也可以欣然接受了，這是無用發明帶給我最大的收穫。

藤原麻裡菜從「無用發明」中獲得滿足感。（一条）

在日本還有許多創造發明的前輩們，比如明和電機，日本的早稻田大學還專設了無用發明課程，這些都給了我很多啟發，許多發明都展示了創作者的生活態度。

直到去年夏天，我都是一邊打工，一邊用賺來的錢支持我的發明創造。但今年情況大有好轉，我辭去了工作，全職做發明家，可以隨心所欲的搞創作。我能同我的偶像明和電機一起工作，簡直太幸運了。

有一天我面對的正在吃的那碗牛肉飯，突然冒出一個想法：「這是用做無用發明賺來的錢買的飯呀！」突然很感動。

明和電機（一条）

我把這段記錄在我的新書《為了把無用發明堅持下去》裡，書裡有我一路走來的心路歷程，如何靠網路、靠發明賺錢，到現在可以養活自己。從把無用發明當成興趣，到現在作為我的工作，你不覺得這是一個奇跡嗎？我覺得我找到了一個很棒的工作。

我夢寐以求想去中國看一看，我在電視上看到中國有好多新鮮玩意兒，比如食堂的桌子，可以自動翻轉過來把餐具收掉，這個發明太不可思議了。

藤原麻裡菜新書《為了把無用發明堅持下去》（一条）

我很欽佩中國很容易接受新的事物，我很想去中國看一看，還註冊了微博、微信、抖音，我想要在中國紅，和大家做朋友。

為了能去中國，我正在努力地做更多的無用發明，我會努力的！

藤原麻裡菜（一条）

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