【慎入】巨大飯糰一口吞　女Youtuber玩命直播　噎到窒息生死未卜

日本一名女Youtuber日前在直播時一口吃下拳頭般大的飯糰，結果噎到窒息昏迷，救護人員接報趕到其寓所替她進行急救，目前仍未有消息確定到她送院後的情況。

該名Youtuber的頻道名為「sola Channel」，她不時在網上進行直播，當中不少都是與吃有關。據日本網站Togetter報道，Sola周一（8日）在直播到1小時28分，拿出一個拳頭般大的紅豆糯米飯糰，並說「我要一口氣吃掉它！」然後就將整個飯糰塞進嘴裏；約2分鐘過去，她面有難色地掩住嘴巴，痛苦掙扎，嘗試將飯糰吐出來，身體還出現抽搐，再過了一會後更口吐白沫，在1小時33分完全失去意識。

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「拿自己的生命在開玩笑」

收看直播的網友見她一動也不動，驚覺大事不妙，立即打電話報警。救護人員約在26分鐘後趕到現場，伸手拍了拍Sola的肩膊，她卻完全沒有反應，坦言「不行了」，隨即關掉直播替她進行急救。

不少網民都替Sola擔心，紛紛留言「太可怕了，吃東西要好好咀嚼啊」、「超過25分鐘恐怕救不回了」、「為什麼要做這麼荒唐的事」、「拿自己的生命在開玩笑一點都不好玩」。

【慎入】以下片段或令人不安

（綜合報道）