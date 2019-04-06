韓美女YouTuber為治癌症決心剃頭　男朋友哽咽：光頭也很可愛！

癌症對人來說是十分可怕的病。最近，一名韓國的美女YouTuber「새벽」宣佈自己不幸患上癌症的消息，接受化療後，因為頭髮不停掉，所以她決心要剃光頭。男朋友第一次看見她光頭的樣子，也不禁哽咽：「光頭也很可愛呢！」

YouTuber새벽恨心剃頭，獲網民大讚勇敢。（새벽@YouTube片段截圖）

「새벽」原本是一名美妝YouTuber，

她的頻道擁有接近50萬訂閱者。

還是20代的她，

原本正值花樣年華好時期，

但卻不幸患上淋巴癌。

她日前接受了第一次化療，

並開始出現頭髮狂掉等副作用。

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3月23日，

她在自己的頻道上傳了一條

名為「抗癌脫髮過程＆剃頭了」的影片，

展示了自己在接受化療後，

頭髮狂掉的真實一面。

為了積極面對及安慰自己，

她決心剃光頭。

她亦表示在剃頭之前，

每天的心情都像活在地獄一樣痛苦，

剃頭後反而覺得非常輕鬆。

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影片亦記錄了她的男朋友

初次見她光頭時的事情。

男朋友帶來一頂白色的帽子送給她，

她一看見便忍不住淚水，

並坦白說：「我無法給你看我的樣子。」

最終她還是鼓起勇氣，

把帽子擇下來讓男朋友看看。

男朋友一看便說：「很可愛啊！」

之後他們緊緊抱著，

男朋友亦忍不住眼淚，

哽咽說：「別再痛苦了。」

癌症雖然是非常可怕的事，

但她選擇積極面對，

樂觀的態度獲網民大讚。

影片公開後，

來自世界各地的人也紛紛留言支持她。

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