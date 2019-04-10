近日一名印度女學生在網上爆紅，當地Twitter瘋傳其英姿颯颯騎馬回校考試的片段，片中她穿起校服背着書包騎在愛駒上在馬路奔馳，引來網民瘋傳熱議，大讚她是「Girl Power」（女生力量）的代表，連印度著名企業家都大讚她是英雄。網民追查後找到女生，她笑言只在特別日子及沉悶時才會騎馬上學，又稱想向朋友證明，騎馬一事普通女生也可做到。

印度女孩克利絲娜（Krishna）表示只有在特別日子，或她感到沉悶時才會騎馬上學。（Instagram「rjlishna」圖片）

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日前（7日）印度Twitter瘋傳一段女學生在公路騎馬的片段，長約17秒的片段中，該女生穿上白恤衫半截裙，從容地騎在一匹灰白色的馬上，英姿颯颯在公路奔馳，騎術不錯完全不像新手。片段即時引來網民瘋傳，獲近8萬次觀看、逾萬個讚好。

印度著名企業家、該國最大集團公司之一「馬恆達集團」（Mahindra Group）主席馬恆達（Anand Mahindra），也在個人Twitter轉發片段，大讚該名女生：「女子教育蓬勃發展，此片段值得在全球瘋傳。」他更標籤「#IncredibleIndia」（厲害的印度）。及後馬恆達在Twitter向網民追問該名女生的身份，形容對方是英雄，希望獲得一張女生與愛駒的合照作為電腦的熒幕保護程式。

This video clip from my #whatsappwonderbox shows how a girl student is going to write her Class X final exam in Thrissur district, Kerala. This story made my Sunday morning brew of @arakucoffeein taste better! After all, ARAKU coffee is about #cupofchange #GirlPower @NanhiKali pic.twitter.com/45zOeFEnwV — Manoj Kumar (@manoj_naandi) 2019年4月7日

有網民留言回覆指女生名叫克利斯娜（Krishna），來自喀拉拉邦，其愛駒則叫「拉那克里什」（Ranakrish）。當地傳媒火速找到克利絲娜，她受訪時表示平日不會騎馬上學，「每逢特別日子如考試時候，或當我感到沉悶時我會騎馬上學。」

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克利斯娜透露片段當日適逢其十年級考試的最後一天。她讀七年級時開始學習騎馬，經過數年訓練已達到職業水平，可以輕鬆騎馬回校。克利斯娜透露其父是她的啟蒙老師，最初父親送她一匹白色小馬，讓她更易上手。

印度畢竟還是一個男尊女卑的國家，克利斯娜身邊的同學起初對她騎馬一事不太認同，「有朋友曾我說騎馬一點都不容易，女孩子無法做得到，他認為只有女王才會，我反而認為一個普通女孩也懂得騎馬。」

（綜合）

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