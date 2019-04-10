台女便秘3天　一坨大便塞爆馬桶　阿媽嬲嬲神比喻累阿爸也中槍

不少人都備受便秘問題困擾，「有屎拉不出」確實是有苦自己知，但當「便意」來襲時，可能「一發不可收拾」。近日一名台女在網上發文，指自己2、3天沒有大便，結果一去便令馬桶堵塞，媽媽怨聲載道間，竟指那些大便比爸爸最私密的部位還要粗，令樓主瞬間傻眼。不少網民紛紛笑指「你爸躺着也中槍」、「求伯父陰影面積」。

台女笑稱自己應該是生了一個小孩在馬桶裏，詎料媽媽比她更狠，一句神回令網民笑爆。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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該名便秘台女日前在facebook群組「爆怨公社」發文，指自己2、3天沒有大便，「結果馬桶就堵塞了」，即使連用3罐通馬桶的也未能令渠道暢通，讓她相當無奈。台女笑言「我想姐大的不是屎，姐應該是生了一個小孩在馬桶裏」。台女極具「份量」的大便令馬桶塞住，結果惹來媽媽不滿，質問女兒：「廁所的大便是不是妳大的？」台女默默承認後，媽媽竟語出驚人，「XX娘比妳爸的懶叫（台語，陰莖）還粗」，嚇到台女瞬間傻眼。

便秘令不少人大受困擾，當「便意」來襲，當然盡情大解放，沒料到大量大便可能令馬桶塞住。（Gettyimages/視覺中國）

不少網民見狀紛紛留言大讚伯母「神回」、「神比喻」，又稱世伯躺着也中槍，「求伯父陰影面積」。取笑過後，亦有人分享通廁解決方法，「用水桶裝滿水，灌馬桶大概3次就通了」、「每下水一條，就要小沖一次」，另有人提議使用膠紙通廁法，「膠帶將馬桶整個封死，呈現真空狀，再沖水後真的通老半天下不去的一次全解決，還沒失敗過」。

（fb群組「爆怨公社」）

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