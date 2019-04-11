【黑洞】真面目曝光掀創意改圖潮　網民揭宇宙奧秘同喵星人有關？

由全球逾200名天體物理學家組成的「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）的國際合作計劃，昨日在全球記者會上首次公開黑洞照片，科學家花了2年時間成功「沖曬」該張獨一無二的照片，不少人看到黑洞真身後都大呼非常神奇。台灣網民更發揮創意改圖，貼出黑貓超級微距眼珠照，笑稱原來「全地球的驚人事實」與喵星人有關，「愚蠢的人類們要被喵喵統治了」。

在「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）全球記者會上，由逾200名天體物理學家組成的團隊首次公開黑洞照片。（台灣中央研究所圖片）

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自黑洞首張照片曝光後，大批網民驚歎宇宙的力量。有台灣網民把該張相片「二次創作」並於fb專頁「Neneko 貓日」上載改圖，痴愛貓主子的奴才力證宇宙奧秘與貓子力學有關，改圖中黑貓的橙黃色眼睛和黑色眼珠，驟眼看竟與黑洞照十分相似，笑言字宙的秘密終於被破解了。

不少網民看到這個神推論都不禁爆笑，指出黑洞的神秘面目終於公開，「小黑是你啊」、「愚蠢的人類們要被喵喵統治了」、「現在再看到黑洞，已經回不去了」、「宇宙就是一隻大貓咪，銀河只是她肚裡的小毛球」。

充滿奧秘的黑洞真相原來是……

當喵星人遇上黑洞

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一直在我們身旁的「黑洞」

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其他外國網民亦發揮無窮想像力，指黑洞其實一直在我們身旁，不少人認為與黑洞最神似的是電影《魔戒》中的「索倫之眼」，更有網民指是動畫《阿森一族》（The Simpsons）中荷馬（Homer）最愛吃的冬甩，還有「O」形通粉等，非常爆笑。

（fb專頁「Neneko 貓日」、台灣中央研究所、Twitter）