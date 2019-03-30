如何向心儀女生傳性感照？美住家男做家務自拍　無騷肌網民照buy

男士要展示性感一面，不少人都會聯想起大騷爆肌的畫面，不過美國一名男子近日於facebook貼出多張日常家居自拍照，教大家「如何將性感照片傳給你的女士」（How to send sexy pictures to your lady），雖然相中沒有朱古力爆肌，但竟竟吸引逾25萬次轉發，不少女士更標籤另一半，着對方趕快偷師「學嘢」，並留言大讚：「正到爆！」各位男士，準備學習未？

美國一名男子近日於facebook貼圖，教大家「如何將性感照片傳給你的女士」（How to send sexy pictures to your lady），雖然照片中沒有爆肌，但竟吸引逾25萬次分享。（Michael Oonk fb圖片）

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美國網民米高（Michael Oonk）本月9日於facebook上貼了7張自拍照，稱要教男士們如果向心儀女生傳照片展現性感一面，但相中見他在掃地、吸塵、洗廁所、洗衫、放狗等，自動做光所有家務，免去女生煩惱。這些看似平凡的日常照，意外俘虜無數網民的心，發布短短三星期，帖文至今獲逾5.7萬個讚好，逾25.8萬次轉發。

不少網民都大讚米高有創意，指會主動做家務的男人，比光有外表的男人來得性感，「這比練成一身肌肉簡單」、「如果會煮飯更是加分」。帖文亦吸引大量女生留言，標籤自己的另一半，着他們「學嘢」。不過亦有單身網民留言，指自己會做所有家務，但仍無法「脫單」，認真「慘豬豬」。

（facebook）