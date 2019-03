如何向心儀女生傳性感照？美住家男做家務自拍　無騷肌網民照buy

男士要展示性感一面,不少人都會聯想起大騷爆肌的畫面,不過美國一名男子近日於facebook貼出多張日常家居自拍照,教大家「如何將性感照片傳給你的女士」(How to send sexy pictures to your lady),雖然相中沒有朱古力爆肌,但竟竟吸引逾25萬次轉發,不少女士更標籤另一半,着對方趕快偷師「學嘢」,並留言大讚:「正到爆!」各位男士,準備學習未?