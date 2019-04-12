【仲要無幫襯】長者秀茂坪大家樂齊嘆私家榴槤　經理懶理食客嬲爆

面斥不雅！不能擅自帶外來食物或飲品於餐廳內享用是常識吧，但近日有網民發現一班食客更缺德，他們光顧秀茂坪大家樂時不單帶外食，還旁若無人地拆開私家榴槤齊齊嘆。目擊事件的網民在網上鬧爆經理從頭到尾都沒有出聲勸阻，令人質疑有包庇之嫌。其他網民亦怒斥該班食客：「人無恥，便無敵！」 大家樂回覆《香港01》指，員工有在店內張貼告示，提示顧客「請勿進食非本店之食品或飲品」，店員如發現情況會禮貌勸籲顧客收起。

樓主期間目擊一班年約60至70歲的食客於大家樂內長時間坐於同一座位閒聊，甚至齊齊拆榴槤分享「滋味」。（fb群組「24小時膠通消息報導」圖片）

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有男網民近日於facebook群組「24小時膠通消息報導」上載多張相片，表示於星期三（10日）下午時分光顧秀茂坪寶達邨大家樂，目擊一班年約60至70歲的食客於店內長時間坐於同一座位閒聊，但就從來都沒進食過任何店內售賣的食品，令樓主已心生疑問。

他其後更見到其中一人突然取出自行攜帶的榴槤，一班人齊齊拆開分享「滋味」。雖然他們吃得津津有味，但榴槤的濃烈氣味於店內「陰魂不散」，其他食客被迫要承受「漏煤氣」的環境享用餐點。樓主又指餐廳經理從頭到尾都沒有向該班食客作出勸喻，任由他們的自私影響其他食客。

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樓主對此非常不滿，直言：「明白嘅天口熱，但係唔好食榴槤啦！」一班網民亦看不過眼，紛紛留言批評，「呢啲人面皮厚過樹皮」、「咁都無人趕」、「點解冇員工出聲」、「黐線㗎」。

大家樂回覆《香港01》指，他們致力為顧客提供優質用餐體驗，員工有在店內張貼告示，提示顧客「請勿進食非本店之食品或飲品」，如員工發現有關情況，一般會先禮貌地勸籲顧客收起食品。大家樂續稱會持續加強顧客服務培訓，指導前線員工主動協助顧客找尋座位，以縮短輪候座位的時間。

（fb群組「24小時膠通消息報導」）

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