孩童港鐵站、迪士尼隨處便溺　家長懶理尿漬衝上車　網民：冇家教

年幼子女即使人有三急，家長也不應縱容就地解決吧！近日先後有兩名網民在網上抱怒，指分別在港鐵站及迪士尼內見到兩名小朋友隨處便溺，惟家長卻視而不見，前者懶理兒子在月台便溺，一見有地鐵便極速抱其衝上車；後者更離譜，在迪士尼等候煙花表演時，其約10歲的兒子竟當場便溺，弄濕坐在旁邊的情侶，該家長不但未有道歉，甚至只用水沖走尿液，引來大場人士極度不滿，齊齊開口鬧爆。

一名5歲左右的小朋友在港鐵站內「忍唔到瀨咗尿」，當列車駛至時，母親「極速起身，拖住個仔衝入車，再衝向前幾卡車」，完全沒有處理過尿迹。（fb專頁「生仔要考牌系列」圖片）

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日前有網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指在黃大仙地鐵站月台上，目擊一名約5歲的小朋友「忍唔到瀨咗尿」，其母則一直蹲在地上，「感覺好似將會處理咁」，但當列車駛至時，該家長竟極速站起來，「拖住個仔衝入車，再衝向前幾卡車」，完全沒有處理過尿漬。從網民上載的照片中，一名身穿格仔褲、黑白外套的小朋友胯下疑似有一灘尿，其母則拿着雨傘蹲下，附近的乘客則似乎未有發現異樣。

有網民抱怨曾在迪士尼等待看煙花時，遇上一對母子，該名年約10歲的男童，竟突然「瀨尿」及弄濕旁邊的情侶，惟該名家長未有道歉，只說「細路仔係咁」。（資料圖片）

該網民坦言每個站都有職員洗手間，如有需要可向職員求助，質疑該名家長「教壞小朋友」，「身教好重要，真係整污糟咗咪搵職員幫手，講句唔好意思，一係自己抹返佢」，擔心小朋友長大後只會逃避責任，「因為佢老母都係咁」。

年幼子女可能忍不住，但年過10歲的小學生當眾便溺，則令人難以接受。另一名網民日前投稿至同一專頁，表示曾在迪士尼樂園等候煙花表演時，遇上一對母子「好早霸咗個靚位，有櫈坐嘅」，當中小朋友生得高大，估計超過10歲，「其他冇位坐嘅人就會選擇坐住地下等」。

距離放煙花尚有15分鐘時，一對情侶突然站起身，大聲問道：「點解濕嘅？」詎料該名家長竟回答：「細路仔忍唔到就要屙㗎啦，又差唔多開始，唔通我哋走開咩？」面對群情洶湧，母親亦沒有道歉，只說「細路仔係咁」，而且倒水落地下，並表示「依家咪沖走晒囉」。

不少現場人士大感不滿，其中一名阿叔直斥對方無家教，「依家唔係沖唔沖走嘅問題，而係佢當街去廁所，仲有個覺得無錯嘅阿媽先係問題」，令對方當場無言而對，全場更「未開始放煙花已經拍爛手掌」。

兩個帖文引起不少網民熱議，紛紛留言指「當小朋友係狗」，批評「港鐵阿媽」沒有公德心，亦未有好好照顧子女，「其實問職員借廁所係一定畀，小朋友有時唔記得去廁所，媽媽有責任提佢去多啲廁所」，亦批評「倒水阿媽」「畀水沖⋯狗仔去完廁所咩？」

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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