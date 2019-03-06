台女店內踎低小便　男伴不阻止　店主查CCTV崩潰：玩放尿PLAY

相信正常人都不會在公眾地方隨處便溺，不過一名台灣網民昨於fb群組上載影片，顯示有女子與男伴進入其開設的店舖裝選購貨品，後來竟在店舖內的隱蔽位置脫褲子蹲下小便，男伴彷彿看不見繼續挑選貨品，其後她還提醒對方避開地上的尿，若無其事地笑着離開。樓主看見水漬後才翻查閉路電視片段，得知事發經過感到震怒，網民看過片段均感驚訝，直呼片中女子行為噁心，質疑她是為求刺激或是精神有異才作出相關行為。

有台灣網民上載店舖閉路電視片段，稱一名女子昨日竟在店內公然蹲下小便。（fb群組「爆料公社」截圖）

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該名台灣網民昨於fb群組「爆料公社」上載片段，顯示一對男女進入店舖後，如常在店內挑選貨品，但女子突然站着搖晃下身，然後竟脫褲子直接蹲下小便，約2分鐘後再起身時，地上已出現一灘水漬。樓主抱怨指最初在其經營的店舖發現水漬，查看閉路電視後才發現驚人真相，生氣得直言：「這位小姐在我店裡玩放尿PLAY！」

片中可見，戴眼鏡的男子與穿粉紅外套的女子進店後並無異樣，兩人到店內較隱蔽的嬰兒用品區似是挑選貨品，其間女子突然站於原地搖晃下身數下，並直接脫下褲子蹲下，把衣服抽起然後小便。眼鏡男看到女伴的行為未感驚訝，反而繼續與她對話，甚至拿起毛公仔詢問她的意見。

女子蹲下期間，眼鏡男仍顧着挑選貨品，選好心儀貨品後更喝着飲品等待女伴。女子蹲下時亦表現輕鬆，一時整理手袋及頭髮，一時則指着架上貨品示意眼鏡男查看，約兩分鐘後才施施然起身，遺下一灘水漬。當她起來後，似是發現了閉路電視鏡頭，不過卻表現得毫不在意，繼續與男伴談天，並細心地提醒對方避開地上的「水漬」，然後雙雙離開。

樓主抱怨指最初在其經營的店舖發現水漬，查看閉路電視後才發現驚人真相。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

網民看過片段後均感到驚訝，直呼噁心及誇張，留言直斥女子行為丟臉，「地板當馬桶做使用」，「完全沒有羞恥心嗎？還可以這樣嘻嘻哈哈」；又指男子對女伴的行為毫不驚訝，似是經常發生同樣情況，「男的還可以若無其事的在旁邊挑東西，看來她常常幹這種事」。另亦有人質疑涉事男女或是精神有異，才作出相關行為，「兩個看起來就有些問題」、「很有事，她精神狀態好嗎」。

（fb群組「爆料公社」）