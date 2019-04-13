台女fb求救：我家好像有小偷　警大陣仗爆門　結局笑死網民

台北市松山區48歲謝姓女子12日凌晨在家中房間睡覺，卻聽見客廳有怪聲，謝女確定家裏只剩在房間休息的女兒，嚇的在Facebook社團貼文「我家好像有小偷」求救，有熱心網友看見幫忙報警，10多名警消到場破門救人，卻發現「嫌犯」是一台掃地機械人，讓在場所有人哭笑不得。

客廳有賊？警察入屋畫面超尷尬！（點圖放大）↓↓↓

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警方表示，12天凌晨1時許獲報，有小偷疑似在民眾大樓住家現場，正在偷東西，並指稱謝女人在房內，擔憂危險不敢出門查看，警方到場後，聯繫消防前來破門，經使用電鋸、切割器破壞鐵門，衝進屋內卻未見人影，仔細一下，才發現角落有一台掃地機械人正開機運作。

謝姓女子今天凌晨在Facebook貼文指「我家好像有小偷」求救，熱心網友幫忙報警後，警消到場才發現是自行啟動的掃地機器正在運作。（聯合新聞網）

謝女12天凌晨在Facebook社團「民生社區／民生社區圓環」貼文指「求救，我家現在好像有小偷，怎麼辦？」引起3名熱心網友幫忙報案，事情真相水落石出後，謝女回覆Facebook網友「是掃地機器自行啟動，撞翻球具⋯」，讓網友啼笑皆非，紛紛回應「人沒事就好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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