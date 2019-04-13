「阿元來了」老闆稱大陸員工偷家傳秘方在港開店　食客：支持正版

為了保障創作成果，創作者可為其原創作品申請專利，不過對於飲食業界來說，原創食譜往往難以受到保障。近日台式食肆「阿元來了」的員工於網上群組轉載店舖老闆阿元親寫的長文，稱傳承自母親的秘方被幾位大陸員工偷走，對方更自立門戶售賣同類食品，令他大受打擊。 帖文引起網民熱議，不少香港食客在facebook留言稱：「支持正版阿元！加油」又指如事件屬實，對方行為非常過分，建議老闆日後好好保護食譜，更有網民嘗試找出疑似偷去食譜另起爐灶的餐廳，發起罷食行動。「阿元來了」負責人回覆《香港01》查詢時表示，暫不會對事件作出回應，並指沒有計劃採取法律行動。資深廚師周中表示，同類事件於飲食業界屬普遍，「呢個無得註冊，無得話你做晒一樣嘢」，廚師只能「靠自己」，以食物質素吸引客人。

台式食肆「阿元來了」的負責人於網上發文，稱承自母親的秘方被幾位大陸員工偷走，對方更自立門戶售賣同類食品。（fb「阿元來了-西環」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日台式食肆「阿元來了」的員工於facebook群組「台灣人在香港」發文，轉載食肆東主阿元講述被大陸員工偷去食譜另起爐灶的經歷。阿元表示，幾位來自內地的資深員工將其傳承自母親的食譜及供貨廠商等資料偷走，更拉走部分大陸同事，於港島區自立門戶，「開了一間一模一樣的台灣餐廳」，令他大受打擊，「我失眠了快一個月沒辦法正常睡覺…閉上眼都是你們背叛我的模樣…甚至威脅我不准對外透露這個事情，否則你們就要每天檢舉我店內大大小小的事情」。

阿元稱，對方偷走其母親的秘方，「找了一個台灣設計師幫你們設計整個九份的感覺，並對外宣稱自己就是台灣人！從裝潢、佈置、菜單、價錢……全部都一樣」。他指，一向待員工如家人，「我對你們也從無大小心的，無私的對待！沒想到…為了利益，你們還是選擇計劃性的背叛我」。

阿元續指，事件發生後其食店人手非常短缺，幸獲同事自願加班維持運作。他於帖文呼籲同鄉，「對於大陸人，大家還是要有防備的心，不要像我這樣這麼傻」，又稱以往曾面對被指找打手，或被抄襲的事情時都未有回應，但今次「被這些大陸人輕而易舉的偷走我所有的血汗，我真的很不甘心！才會出來聲明」。負責人回覆《香港01》查詢時表示，發文目的是「跟同鄉抒發一下自己抑鬱了一整個月的心情」，暫不會對事件作出回應，並指沒有計畫採取法律行動。

「阿元來了」的東主阿元表示，被偷去食譜一事令他大受打擊，整個月都失眠，感到非常不甘心。（fb專頁「阿元來了-西環」圖片）

帖文一出即引起網民熱議，文章同時被分享至多個網上群組。有網民為「阿元來了」抱不平，直指如事件屬實，對方行為是「為了利益不擇手段」，更有網民找出疑似抄襲的食店資料，呼籲發起罷食行動。

不過，有網民則認為阿元亦要承擔部分責任，「作為一個老闆，應該要保護你的資產，作為一個台灣小吃店，你的資產就是你一些小吃的秘方，供應商，這些只能交給你最信任的人」，「做飲食的餐廳無法阻止員工學幾個月之後偷師然後在外邊開另一間，只是什麼秘方的事看看做老闆是否親力親為無法俾人偷師！唯有經一事長一智」。

魯肉飯、台式小食及便當是阿元來了的招牌食品。（fb專頁「阿元來了-西環」圖片）

資深廚師周中表示，同類事件於飲食業界屬普遍，「呢行無得註冊，無得話你做晒一樣嘢」，一旦出現相似的食店，往往會變成「口同鼻拗」的問題。他指出，食店「請伙計都係為咗幫手，除非自己做晒啲嘢」，故難以避免相關情況，只能靠自己，以食物質素吸引食客，「整得好唔好食最緊要」。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁