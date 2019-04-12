黑洞照片變金礦？內地痔瘡藥改圖玩二創：有些洞很近值得常關心

人類首張黑洞照片10日晚上在全球多地同步亮相，這一被網友戲稱為「甜甜圈」的黑洞照片在網路引發熱議，相關話題熱度不減。大陸痔瘡藥業者瞄準「黑洞商機」，以黑洞照片搶先發布了一個廣告，廣告文案稱「有些洞太遠，偶爾關心—有些洞很近，值得你時常關心」。

內地痔瘡藥業者瞄準「黑洞商機」，以黑洞照片搶先發布了一個廣告。（肛泰官方微博）

中新經緯報導，繼視覺中國（VCG）版權爭議後，以做痔瘡藥著稱的「肛泰」公司又以黑洞照片搶先發布了一個廣告。一位不願具名的知識產權領域專家對中新經緯客戶端表示，肛泰廣告或涉嫌侵害知識產權中的作品完整權。

報導稱，4月11日上午，肛泰官方微博發布了一張黑色背景的海報，乍看下，海報圖片中的黑洞陰影與黑洞照片相似度極高，但仔細一看，亮處部分進行了細微處理，酷似人體某處器官。文案還寫道「有些洞太遠，偶爾關心——有些洞很近，值得你時常關心」。

這番操作，大陸網友評論，「當你凝望深淵時，深淵也在凝望著你」、「在群裡看到這個圖我還以為是惡搞，一上來看居然真是官方發的？」，同時，也有網友表達肯定看法「國內的藥企也在關注廣告宣傳，而不是一味靠賣藥和醫保賺錢。也算是生活中的一種幽默了」。

不管是惡搞還是行銷，肛泰使用「黑洞」照片是否構成侵權成為一大疑點。報導引述一位不具名的知識產權領域專家說法，他稱，知識產權中包括很多部分，其中就包括了作品完整權，目前看來，肛泰的這則廣告涉嫌構成作品完整權的侵權行為，若今後企業被起訴，罰款的金額可能要遠遠超過企業產品收益。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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