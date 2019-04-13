動物中心開幕切燒豬遭熱議　德領事館抽水教「乳豬」德文獲激讚

城大動物醫療中心早前舉行開幕禮時進行切燒豬儀式，引起網民非議，指醫療中心高層未救動物先殺生。一向緊貼時事的德國駐香港總領事館昨於「每日一字」再施高超「抽水」技巧，教導「乳豬」的德文，獲多名網民讚好，更有人加入助攻，提議「城大出嚟講兩句丫」，又笑言「嗰間大學既德文點講」，「一入呢個page 就感到極度乾燥」。

城大動物醫療中心早前舉行開幕禮時進行切燒豬儀式，引起網民熱議。（城大fb圖片）

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城大上月尾於facebook專頁發文分享動物醫療中心開幕禮的資料，當中一幅相片顯示一眾校董會成員及大學高層進行切燒豬儀式，引起網民熱議。有網民批評動物醫療中心未救動物便已殺生，諷刺稱「動物醫院以殺動物慶祝開幕」，「請問可以點救返隻豬?」；但亦有網民反駁指切燒豬純屬傳統儀式，並無不妥，「食齋先可以做獸醫咩？」。

德國駐香港總領事館昨日再「抽水」，於「每週一字」環節教導「乳豬」一字的德文串法及讀音，吸引多名網民讚好。（fb「German Consulate General Hong Kong」圖片）

不時於fb專頁的「每週一字」環節諷刺時事的德國駐香港總領事館，昨日又再發功，教導「乳豬」一字的德文串法及讀音，並以「燒乳豬是南德的地道菜」作為例句，令網民即時想到城大動物醫療中心開幕切燒豬一事。

帖文一上載即獲網民讚好及分享，留言稱「又話德國人沉默寡言、不苟言笑，呆板沉重、嚴肅拘謹嘅？睇呢個專頁一啲都唔覺嘅！？」，「想知抽乾塘德文係乜」。更有網民幫忙「助攻」，提議「城大出嚟講兩句丫」，又笑問「嗰間大學既德文點講」。

另有網民「錯重點」，笑指帖文例句或會引起爭議，「#南德的地道菜，稍後會有中國人出嚟嘈」，甚至要求領事館再抽水，問道：「倒掛的國旗德語點講？」

（fb「German Consulate General Hong Kong」）

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