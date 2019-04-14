身份證影印錯本當試筆紙　網民怒斥文具店唔尊重私隱：咁無常識

在資訊發達年代，人人都明白尊重私隱的重要性，但近日有網民於facebook表示，坑口一間文具店為慳紙，竟妄顧個人資料私隱權，把客人的身份證及銀行卡影印錯本用作筆架上的試筆紙。樓主發現後隨即通知店內職員，坦言感擔驚受怕，提醒網民「以後影印完唔啱／印錯記得都要拎走，自己撕爛掉咗佢！」不少網民得悉事件都批評文具店的做法過份，「使唔使咁環保？」

坑口一間文具店為慳紙竟妄顧個人資料私隱權，把客人的身份證影印錯本用作筆架上的試筆紙。（fb群組「將軍澳」圖片）

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該女網民於fb群組「將軍澳」上載相片，表示最近光顧坑口一商場內的文具店，想試筆時驚見試筆紙竟是一名客人的身份證及銀行卡影印錯本，原圖極為清晰，令樓主不禁懷疑職員為免浪費，翻去另一空白面繼續讓客人試筆。

有網民發現坑口一文具店中，竟以客人的身份證及銀行卡影印錯本作為試筆紙。 （fb群組「將軍澳」截圖）

樓主其後即向店內職員反映事件，更建議他們盡快拿走，不要再使用，亦提醒網民到文具店影印時要特別小心，「印錯都要自己親手毁滅佢」。不少網民見狀，紛紛表示愕然及無法接受，怒斥店家毫不尊重私隱，「呢啲職員真係唔帶腦返工，咁嚴重嘅錯都可以犯」、「間鋪請咗啲咩人返嚟，咁無常識」、「太過份啦」。

根據《私隱條例》中的6大原則，其中已說明除非得到資料當事人自願和明確的同意，個人資料只限用於收集時述明的目的或直接相關的目的。另外，資料使用者須採取切實可行的步驟，保障個人資料不會未經授權或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用。

違反保障資料原則並不直接構成刑事罪行，如當事人向私隱專員公署作出正式投訴，惟私隱專員可發出執行通知，指令機構採取補救措施。但若不遵守執行通知屬於刑事罪行，一經定罪，可被判處最高罰款港幣5萬元及監禁2年。

（fb群組「將軍澳」）

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