內地景區不少湖的湖面都設有救生船，以防遊客不慎掉下水，都可以自行爬到船上等待救援。遼寧一名男子近日與父母在玉龍湖公園散步時不慎掉入湖中，但他卻花了救援人員極大氣力才獲救，原因是因為他太胖及太重，無法自行爬上救生船，而且救援人員的腰帶亦太短，無法圍在男子的腰上，令男子不禁崩潰大喊：「讓起重機來！」最後救援人員幾經辛苦才將他拽高一點，抬到船上送回近岸。

遼寧一名男子近日與父母在玉龍湖公園散步時不慎掉入湖中，但他卻花了救援人員極大氣力才獲救，原因是因為他太胖及太重，無法自行爬上救生船。（梨視頻片段截圖）

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事發上周二（9日）晚上10時44分，一名男子與父母在遼寧省阜新市玉龍湖公園散步時，不慎掉入湖中，令他的父母手足無措，立即報警求助。男子墮湖後，雙臂好不容易搭在景區用於救生的船隻上，但由於他自身體重有逾200多磅，無法靠自力爬到船上。

直到消防救援人員到達現場，發現男子面色蒼白，緊緊抓住船邊的雙臂發抖，幾乎已沒有力氣再撐下去，男子急說：「我沒有勁兒，你們能不能把我綁住然後把我拽上去。」當他看到救援人員落到船上時，突然開始擔心，「你們能行嗎？我200多斤」，令救援人員感到非常無奈。

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救援人員為他套上救生圈後，便立即跳入水中打算抬他到船上，雖然水深只及胸口，但男孩看到對方進水後，再次質疑其能力，恐慌地大叫「我真不行」、「整個起重機來給我吊上去，你給我身上掛個安全帶」，令救援人員不禁說：「你別怕，別說話了行嗎？」

不過救援人員在為其佩戴救援腰帶時卻真的碰壁了，由於男孩體態偏胖，救援腰帶長度不夠，男子無奈說：「我胖！」救援人員只能另外用救援繩繫在男孩的腰上，其間男子再次害怕地大叫：「我有點慌，啊！別動我！你別動我！讓我緩一回兒！」

遼寧一名男子近日與父母在玉龍湖公園散步時不慎掉入湖中，但他卻花了救援人員極大氣力才獲救，原因是因為他太胖及太重，無法自行爬上救生船。（梨視頻片段截圖）

由於岸板有一定高度，無法直接把男子吊上岸。救援人員最終只好向上拉拽繩索，拉到一定高度後，由水下的救援人員將男子抬到救生船上，推到較淺水的地方，再抬男子回到岸上。約半小時後，男孩子成功獲救。

整個救援過程其後被上載上網，網民都未有同情男子，更笑他「又胖又慫又廢柴」，又指湖的水不深，「請你站起來，水才剛到胸部，你能不能尊重下這個湖？」

（中新網、梨視頻）