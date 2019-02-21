卵生神奇進化胎生　棘背魚瑪麗「處女產子」　科學家咁解釋......

英國諾丁漢大學（University of Nottingham）科學家在蘇格蘭西北海域捕捉野生棘背魚來研究基因，卻意外發現一條雌性棘背魚疑似「處女產子」，實屬全球首例，這條魚更被科學家暱稱為「瑪麗」（Mary）。

原以為產卵困難 剖腹竟有胚胎

棘背魚為卵生魚類，正常來說，雄性會築巢，然後跳舞引誘雌性在巢內產卵，雄性魚趕走雌性後就會令魚卵受精，接下來還會照顧那些受精卵2周直至孵化。

諾丁漢大學的研究人員發現，「瑪麗」竟然能令自己的卵子受精，而胎兒更留在牠的體內發育。

生命科學系教授迪安（Laura Dean）表示，研究人員留意到「瑪麗」腹大便便，一開始以為牠只是產卵有困難，於是為牠剖腹取卵，才驚訝地發現「瑪麗」的卵巢內有54個已經成形的健康胚胎，「這在卵生動物來說是前所未聞的！那些胚胎完全健康，並非畸形。」

那些「魚毛」在大學的魚缸長大，能夠正常繁殖，直至3年後還有20條健在。

研究人員留意到「瑪麗」腹大便便，原以為牠只是產卵有困難，卻驚訝地發現牠懷胎。（影片截圖）

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「一魚之力」卵生進化為胎生

科學家對這件事感到極之好奇並展開研究，最後得出三個可能，一是單性繁殖，即「瑪麗」複製了自己，二是「瑪麗」同時擁有雄性和雌性的生殖器官。迪安表示，在這兩個可能之下，「瑪麗」的子女都會擁有與母親相同的基因，但基因測試證實牠們擁有一些「瑪麗」沒有的基因，代表牠們其實有「爸爸」。

剩下的最後一個可能是「瑪麗」游到一個巢打算產卵，但巢內已經有其他受精卵，當中一些精子從「瑪麗」的輸卵管逆流而上，令體內卵子受精。

諾丁漢大學的演化生物學副教授麥科爾（Andrew MacColl）指出，有些動物是卵生，有些是胎生，一個物種從卵生演化為胎生是很困難的，而「瑪麗」竟然憑一己之力達成了，這個極罕有現象或者能幫助人類了解生命的起源。

研究人員其後曾多次回到當地捕捉棘背魚，以進一步研究「瑪麗」到底是個別例子，還是代表了棘背魚的繁殖方式有重大基因改變。