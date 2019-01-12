東京複數戀愛信徒增　腳踏兩船女生：死後希望男友們繼續和睦共處

據粗略估計，日本實施複數戀愛的人群，在過去的12年間持續增加，現在在千人左右，從18歲到60歲不等，其中年齡段25-35歲佔大多數，男女比例相當。

文：張銳嘉（一条）

生活中普通人對複數戀愛的認知還在少數，法律上也不支持重婚，因此像西山家庭的案例中，三個人戶籍上都是單身的狀態。其他案例中也有一方結婚，另外有男女朋友的情況。

西山家庭的案例：【日男隱居深山盡享齊人福，兩位老婆仲要情同姊妹！】

大部分日本人對這樣的價值觀仍舊持否定態度。但據2017年美國Gallup的統計資料，美國人對複數戀愛的接受度達到歷史新高，從2001年的7%增長到2017年的17%，僅次於同性婚姻的接受度。深海菊繪（日本一橋大學人類學研究學者、《複數戀愛》作者）說沒有國家在法律上認可複數戀愛。在阿姆斯特丹、巴西分別有一例認可三人婚姻的案例，在美國舉也辦過一些複數戀愛的遊行，但這些並不是法律對複數戀愛的認可。

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《複數戀愛》書中列舉的複數戀愛形式（一条提供）

深海菊繪表示複數戀愛的形式很複雜也很繁多，沒有非常清晰的劃分。但從婚姻關係角度劃分，開放式戀愛是指兩個人都沒結婚，雙方都同意尋找其他伴侶的情況；開放式婚姻是指婚後雙方同意伴侶和其他人交往。

從戀愛人數角度劃分，三角關係是指關係中的三個人互相有愛意，也就是說關係中其中至少有一方是雙性戀或同性戀。多角關係則是這個戀愛關係網的人數超過三個人，現實生活中10個人的複數戀愛是存在的。

西山家庭一男多女性伴侶的形式只是複數戀愛的其中一種。由於女性對自己身份認知的提升，當今一女多男性伴侶的情況也不在少數。性別平等是複數戀愛的特徵之一。

性別平等是複數戀愛的特徵之一。（一条提供）

複數戀愛開始的契機：

每個人進入複數戀愛的契機也是多種多樣的。比如，結婚後幾年遇到了其他喜歡的人，心中產生罪惡感，就跟伴侶坦白了情況，雙方都不想分開，結果三方採取複數戀愛的形式，多數人表示這樣的過程會讓兩個人的極度痛苦轉化為三個人的愉悅。這樣的情況不在少數，西山家庭就是類似的情況。

又比如，美國有一個女生瑪麗，在高中時喜歡上了隔壁班的女生，大學的時候又喜歡上一個已婚男人。她很苦惱自己喜歡的都是不能喜歡的人，甚至覺得自己有病，但發現自己對愛的理念和複數戀愛相同——愛的形式由自己決定、注重愛和家庭的多樣性，於是進入了複數戀愛的世界。

又或是喜歡上的人碰巧是複數戀愛，通過和那個人的交往，自己也變成複數戀愛式思維，想與多個人相愛。當然，多角戀享受多個伴侶的「優待」同時，也承受著相當大的痛苦。

曾同時交4名男友：上村小姐的故事

上村小姐參加複數戀愛遊行（一条提供）

痛苦A：罪惡感

上村小姐是一名實施複數戀愛16年的女生，最多一次同時有4個伴侶，也是東京複數戀愛組織的成員之一。「從大學開始就一直非常煩惱，為什麼自己總是同時喜歡好幾個人，覺得自己有心理疾病，想要得到治癒。」上村小姐說。

18歲到28歲，上村小姐有過一段10年的婚姻，其間喜歡上過很多人，也出軌過很多次。10年間上村小姐都很痛苦，一邊不想向喜歡的人撒謊，一邊無法控制自己同時喜歡多個人，希望能改變婚姻綁定的生活方式，於是離了婚加入了複數戀愛。

上村小姐和交往7年的男友（一条提供）

上村小姐現在有兩名男友，一個交往7年時間，一個交往1年。5年前喜歡上當時的新男友時，她和第一個男友大吵了三個月、兩個人一邊哭一邊尋找解決解決辦法，不想傷害感情中的任何一方。

儘管現在上村小姐有兩個男友，但第二個男友不允許第三個人的加入，如果上村小姐再喜歡上第三個人，則表示自己會離開。

上村小姐和交往1年的男友（一条提供）

在上村小姐交往第二個男友後，第一個男友也慢慢嘗試複數戀愛，但在三四年後他發現自己不適合複數戀愛，後來一直都只有上村小姐一個女友。

上村小姐表示普通人和複數戀愛實施者其實沒有一個明確界限。普通人可以發展成為複數戀愛，反之像上村小姐的第二個男友，複數戀愛也可以變回一對一戀愛關係，完全取決於個人選擇，但無論如何，坦白才是拯救自己的唯一出路。

普通人可以發展成為複數戀愛，複數戀愛也可以變回一對一戀愛關係，完全取決於個人選擇。（一条提供）

痛苦B：嫉妒

克服嫉妒是複數戀愛人群中至關重要的命題。因為同時交往多個伴侶，嫉妒也會加深。面對嫉妒，多數人會選擇用心理諮詢、和伴侶面對面交流，甚至是與自己溝通，明確自己究竟是因為什麼具體原因產生嫉妒，從而找到控制嫉妒的方法。

據深海菊繪介紹，複數戀愛的人有自己的一套嫉妒管理方法，有的人選擇靜心療法，通過做瑜伽或者冥想讓內心平靜；有的人通過給嫉妒起名字緩解，比如把嫉妒命名為「艾麗」，每次看到伴侶和別人在一起產生嫉妒的時候，就會對自己說「艾麗，不要出來哦」；也有選擇客觀面對嫉妒的，比如在伴侶有了新戀人後和伴侶進行約定，和新伴侶可以做哪些事情、以及每週在一起的時間限制等等。

上村小姐的兩個男友一起活動（一条提供）

很有趣的是，複數戀愛中的嫉妒，還存在一種反向情感——「豁達」。是指看到伴侶愛上其他人，自己也會感到很幸福的感情，無論感情方面還是性方面。比如看到伴侶和其他人幸福地約會後自己變得很開心；或看到自己伴侶和別的戀人發生性關係時，得到性興奮。但不是所有進行複數戀愛的人都能做到這一點，這是一個很艱難的過程。

上村小姐和兩個男友共用的日曆（一条提供）

上村小姐和她的兩個男友完全了解互相的安排、會共用日曆，兩個男友也是朋友關係。如果沒有上村小姐，兩個人也可以快樂地聊天，這是讓上村小姐感到幸福的事。「如果有一天我死了，我希望我的戀人們和睦地互助地生活下去。」

有人會將複數戀愛歸因於想和很多人發生性關係，深海菊繪表示性行為絕不是複數戀愛的主要目的。區別於普通人，複數戀愛的大部分人雖然受嫉妒困惱，但同時認為嫉妒是有用的。嫉妒讓他們認真思考自己希望和伴侶是什麼關係、是否想繼續這段複數戀愛、如何處理多人之間的關係。嫉妒反而讓他們成長。

複數戀愛者更注重怎樣和每個人維持健康的關係。（一条提供）

建立健康的人際關係

「一夫一妻制伴侶會認為伴侶是屬於自己的，兩個人是所屬關係。但複數戀愛不同，因為有多方伴侶的參與，他們則更注重怎樣和每個人維持健康的關係。」

實施複數戀愛這麼多年，上村小姐認為最重要的還是誠實地對伴侶表達自己的想法。因為伴侶變多，傷害和嫉妒也會變多，所以多角戀的人更在意自己內心的感覺，並努力摸索健康的戀愛關係，最終會找到讓自己最舒服、對方也舒服的生活方式交往下去。儘管深海菊繪不是複數戀愛的實施者，但這麼多年對複數戀愛的研究讓她更注重人與人之間的交流。

無論是複數戀愛還是一夫一妻，重視自己與別人的關係都是最大的挑戰。

（部分圖片來源為「皇甫天行_」）

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