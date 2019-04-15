【反胃】一籠蝦餃3隻曱甴　網民：買小強送4隻蝦餃，執到啦！

有什麼比吃點心時發現3隻曱甴更恐怖？就是一次過有3隻曱甴！昨日有網民於連登討論區發文，指自己到九龍城一間酒樓用膳時，發現一籠蝦餃中竟藏了3隻曱甴屍體，直言「見到無哂胃口」。帖文引起不少網民熱議，有人直言感到非常不安，要求樓主向食環署舉報，亦有人諷刺指樓主「買小強送4隻蝦餃，執到啦」，甚至坦言「好多蛋白質」。 《香港01》已聯絡疑似涉事酒樓，惟對方指暫時未有回應。

有網民於連登討論區發文，指自己到九龍城一間酒樓用膳時，發現一籠4粒的蝦餃中竟藏了3隻曱甴屍體，直言「見到無哂胃口」。（連登討論區截圖）

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從網民貼出的圖片可見，一籠4粒蝦餃之中，有3粒的蝦餃皮都黏着一隻曱甴屍體，全部四腳朝天，狀甚恐怖，懷疑是在烹煮過程中死去。樓主直言「見到無晒胃口」，但又無奈指其家人或仍會繼續幫襯該酒樓，「兩老仲話出街食係咁，分分鐘過一排會幫襯返」。

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不少網民都着樓主將事發地點「開名」，並向食環署舉報，樓主透露曱甴蝦餃是他在九龍城一間酒樓用膳時發現。《香港01》已就事件聯絡該涉事酒樓，惟對方指暫時未有回應。

「曱甴蝦餃」嚇壞不少網民，許多人都直斥恐怖，分析指廚房可能有更多小強，「一定係點心嗰邊啲人唔記得事先蒸下個蓋，拎咗個有曱甴匿埋嘅蓋冚住籠蝦餃拎去蒸，蒸完蝦餃曱甴死咗跌落去，就咁拎出去比客」。不過亦有人指有小強光顧，「代表點心好味」，亦有人笑稱樓主「好運」，「買小強送4隻蝦餃，執到啦」，笑指點心「好多蛋白質」、「加3隻小強變特點」。

（連登討論區）