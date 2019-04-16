台車主曬車尾裝飾　奶樽、網球爆窗勁吸睛　網民：訓練投手？

說到掛在汽車後面的吊飾，相信不用講大家也會自動CUE這兩位出來……
巴斯光年救胡迪！（Pinterest）
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不過最近這種黏在汽車外面的裝飾品也越來越有創意了，有位網友近日就在爆廢公社分享，在路上看見別人貼在車子外的物品，直呼比起胡迪，這樣物品讓當媽媽的更有感：
有小鴨圖案的奶樽笑翻網民：
「哈哈哈哈！！！好有創意喔」、「越來越可愛了，這種道具」、「很不錯有創意🎉有小孩的都會笑出來」、「好特別ㄟ，這也太吸睛」……
奶瓶是Baby in car新標誌？
有些人會在車子上貼印有Baby in car字樣的貼紙，直翻意思就是「車內有嬰兒」，原本主要目的是為了當不幸發生車禍事故時，救難人員能夠藉著貼紙快速辨別哪些車輛內有孩童的存在。但後來除了趣味，有些人也將其作用變成只要看到貼有Baby in car的貼紙，基於貼心就不會對前方的車按喇叭，避免嚇到小朋友。除了代表有小孩，少數網友也開玩笑表示，這奶樽讓大家完全感受到媽媽的怒氣了啊：
「Baby in car新的表達方式」、「這是baby in car的概念嗎」、「現在不貼baby in car直接掛個奶瓶即可」
「肯定是媽媽太怒了XDD直接往死裡丟的概念」、「這個是麻麻生氣拔拔不顧小孩的後果」、「玻璃表示：地方媽媽不好惹」
後車廂的玻璃是訓練投手的好地方？（誤）
「上次看到球的覺得特別，這更殺」、「之前看過一顆棒球XD」、「上次有看到貼棒球的，也超型的」
其實這種物品目前坊間有很多商家在賣，只要搜尋汽車3D立體貼紙等相關關鍵字就可以找到囉～有了接班人，看來胡迪退休的日子不遠了啊XD
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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