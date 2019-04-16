的士違規後尾箱載木櫃　招搖行馬路極危險　網民：司機不負責任！

繼有的士於車尾箱載人，嚇得網民以為「撞鬼」後，今次又有網民目擊有的士車尾箱載大型木櫃，僅用一條幼繩綁起，於馬路上疾走奔馳，嚇到不少道路使用者。有網民直斥司機妄顧馬路安全，「趕住搵錢？」、「出咗意外，俾人抄牌真係唔好喊」、「危害路面其它車，真係搏畀人拉」。

該網民於fb群組「的士司機資訊網Taxi」上載相片，表示日前駕車時目擊前方一輛紅色的士車尾箱中，竟載着一個大木櫃。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民於fb群組「的士司機資訊網Taxi」上載相片，表示日前駕車時目擊前方一輛紅色的士車尾箱中，竟載着一個大木櫃。大木櫃斜放於車尾箱中，由於木櫃太高，櫃頂要突出車外，令車尾箱蓋無法蓋下，只由一條繩綁起。司機亦無法從倒後鏡得知後方路況，非常危險。

不少網民對此感訝異，斥木櫃可能為其他車輛及道路使用者帶來危險，「都黐線，咁樣開車直情係危害公眾安全」、「掃到隔離車就和味啦」、「又話客貨分家，其實只係輸打贏要」、「的士司機咁好，咁都上呢啲客」、「有乜事累人累己，呢位的士司機太不負責任」。

但亦有網民估計的士司機未必是在載客，「可能係屋企用」、「 除咗可能車自己嘢外，絕對唔會應呢啲要求」。根據運輸署法例規定，除個人手提行李外，的士不可以用作運載貨物，乘客亦不應租賃的士作運載貨物用途。

（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁