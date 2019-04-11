的士撞欄險衝啟德明渠照瘋傳　醒目網民恥笑拍戲當真　籲勿亂起哄

有時候有相都未必有真相，尤其在網絡世界。多個群組昨晚瘋傳的士於新蒲崗疑失控撞上鐵欄，凌空架起如舞獅在梅花樁上一般，照片中的士幾乎衝落啟德明渠十分驚險。有網民笑言「高手在民間，險些去陰間」，大讚撞得神乎並技為司機抹一把汗，又搞笑稱如藝術品不如不拖走，惟其後醒目網民擊破疑點，找出現場其他照片證明只是拍戲，呼籲大家對網上的事切勿「跟車太貼」。

多個群組便流傳數張的士於新蒲崗疑失控撞上鐵欄，幾乎衝落啟德明渠的相片，引起網民熱議，事後被證實是拍攝效果。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

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昨晚多個facebook群組流傳數張疑為的士意外的相片，相中可見現場是新蒲崗育群街天主教伍華中學外，一輛「紅的」離奇衝上行人路，車身凌空擱於明渠旁邊的鐵欄上，幾乎衝落啟德明渠，場面非常驚險。樓主更再次「回帶」，稱涉事的士比去年於九龍灣撞欄後飛過行人路，橫擱行人隧道欄杆的「紅的」更進一步，笑稱：「記錄係要嚟破嘅！」

帖文令網民想起去年有的事於九龍灣於九龍灣撞欄後飛過行人路，橫擱行人隧道欄杆的意外。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

帖文引起網民熱議及瘋傳，有人對的士所處的位置大感驚訝，直呼「點樣先做到」，諷刺司機「係咪想落去捉魚加餸呀？條渠好多魚㗎喎」，「人哋開咗飛航模式」，又笑稱可以留下已撞毀的士，「唔好搞佢，我覺得呢件藝術品可以帶動旅遊業上升」。

有醒目網民一眼看出不妥，其後貼出相片證明現場其實正進行拍攝，呼籲他人「切勿跟車太貼」。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

不過，有醒目網民一眼看出不妥，直指相中被撞鐵欄完好無缺，質疑「撞到咁金啲鐵欄都可以無事」，「除咗變形金剛外我諗唔到有任何可能」。其後有網民極速揭開「意外」真相，貼出相片證明現場其實正進行拍攝，的士並非離奇擱於鐵欄上，而是靠「威也」（鋼線）造出的效果，直指又是一次實例讓網民明白對網上世界流傳的事要多加警惕切勿一窩蜂，力勸「切勿跟車太貼」，要先求證再轉載。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」、「的士司機資訊網 Taxi」）

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