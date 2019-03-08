父親癌症病逝　兒子請假奔喪　老闆：請假你爸會翻生？

有台灣網民在討論區發文指，有朋友的父親癌症病逝，由於朋友家中自小父母離異，只跟爸爸和祖父母同住，而祖父母因年紀大無法處理父親後事，所以想向公司請假處理喪事。但老闆以請假太多為由，拒絕喪假申請並催促事主上班，更說：「你去參加喪禮，爸爸就會起死回生了嗎？」貼文一出，大批網民紛紛議論，聲討無良老闆。

（爆怨公社截圖）

老闆稱同事都不滿了

網民指由於事主是獨子，故請了兩個星期假照顧癌症末期的父親，可惜父親最後病逝。事主打算請假，助家中年老的祖父母打理父親後事，卻被老闆埋怨請假太多，反諷「你去看爸爸最後一面，難道他就會無藥而癒？你去參加喪禮爸爸就會起死回生了嗎？」，更聲稱同事已有微言催促他上班，「你這樣事假請完請喪假，同事都在說話了，哪有人快一整個月人都不出現，在公司的」。

（爆怨公社截圖）

網民：老闆傷口灑鹽

發帖網民更公開老闆與朋友之間的短訊對話，一眾網民紛紛留言，聲討老闆「他家都沒死過人的意思嗎?」、「能待著也是厲害 同事老闆一樣爛 好像你朋友不在公司就會垮掉一樣」、「講那什麼鳥話啊，喪假是法規規定的耶」、「這則訊息可以做為向勞工局投訴的證據之一」、「這種老闆著真的該死！無法感同身受，沒關係！但這樣的言語表達，完全在人傷口灑鹽！」、「跟老闆說：請老闆去跟妳爸~請示看看何時回公司上班較好？否則妳說妳要請爸爸去找老闆溝通，看老闆好不好？」

（中華民國勞動部勞動法令查詢系統截圖）

據台灣勞動部勞動法令查詢系統資料，勞工請假規則第 3 條，勞工喪假依左列規定：一、父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假八日，工資照給。二、祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假六日，工資照給。三、曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假三日，工資照給。



而香港《僱傭條例》中並未訂明喪假安排，大多數由僱主和員工自行協定。