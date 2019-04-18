離岸逾200公里　小狗離奇困海中心　鑽油工人施救絕處逢生

泰國鑽油工人帕雅羅（Vitisak Payalaw，音譯）上周五（12日）在一個離岸邊約220公里的鑽油平台附近工作，突然發現一隻小狗竟在大海中心漂浮，帕雅羅把牠救回，並取名為「汶洛」（Boonrod），在泰文中那名字代表「因業力而得以倖存的人」。

不停瑟瑟發抖 眼中滿是無助

帕雅羅是國際石油企業雪佛龍（Chevron）公司的工人，當日他在鑽油平台工作，發現疑有動物在海上浮沉，定看一看竟是一隻狗。帕雅羅稱，他和三名同事花了15分鐘，用繩子將狗拉上岸，隨即為牠準備食水、肉塊和一個臨時的窩，休息過後牠的行動才慢慢回復正常。

網上片段見到，汶洛整個身體的一半浸入海水中，不停瑟瑟發抖，眼中滿是無助。帕雅羅表示，由於當日海面風高浪急，他們要與時間賽跑，「我們起初只看到牠細小的頭部，如果當時風浪再大一些，很可能不會發現到牠。牠在整個救援過程中表現都很冷靜，完全沒有掙扎和吠叫。」

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逐漸康復 工人願意領養

至於汶洛為何會出現在大海中心，以及漂流了多長的時間，目前仍無頭緒，有泰國媒體推測，牠可能是從一艘漁船上掉落海，然後奮力游到鑽油平台附近。

汶洛獲救後被送到宋卡省（Songkhla）一間獸醫院接受獸醫和動物慈善機構Watchdog Thailand的治療，在大家悉心的照顧之下逐漸恢復健康，甚至可以嬉戲玩耍。帕雅羅表示，如果等到4月底休假上岸時仍未有人領養汶洛的話，他會立刻領養，給牠一個溫暖的家。