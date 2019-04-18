You jump, I jump!　吉林女子跳橋輕生　丈夫不懂水性仍跳江救妻

「You jump, I jump.」是電影《鐵達尼號》的經典對白，但類似情節上周竟於內地吉林發生。一名女子上周五（12日）於當地一條大橋危坐痛哭，揚言要跳橋輕生，其丈夫趕至後為勸妻子，大喊：「你跳我也跳！」但女子仍激動跳下，丈夫見狀亦遵守「承諾」，即使不懂游水，仍跟着跳江救妻。幸好兩人最終被附近的漁政工人救起，未有釀成意外。

吉林一名女子上周激動跳橋，其丈夫救妻心切，即使不諳水性仍然跟着跳，幸兩人最終獲救。（梨視頻截圖）

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事發上周五（12日），一名女子於吉林松原一條大橋上危坐並大哭，更一度揚言要跳橋輕生，引起了附近幾名正在修船的工人注意。工人表示，修船其間聽到橋上傳來哭聲，一抬頭便看到該名女子坐於橋邊，遂大聲喝止，「勸了她兩句，但太高她聽不到」。

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女子的丈夫其後趕到，為了勸她回心轉意，不懂水性的丈夫曾說：「你別跳，你跳我也跳下去。」不過女子並無理會，仍然一躍而下，丈夫救妻心切，即時按「承諾」跟着跳下20米深的江中，幸好工人不久後便趕至將夫婦救起，而警察與救援人員也趕到現場。

工人憶述救人經過，指女子跳橋後，丈夫亦跟着跳下20米深的江中。（梨視頻截圖）

工人以快艇將女子救至岸上時，其情緒仍未平伏，繼續放聲大哭。她的丈夫除了即時抱緊妻子安慰，回到岸邊時更向協助救妻的工人下跪，並磕了3個頭以致謝。

（梨視頻）

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