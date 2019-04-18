【復仇者聯盟4】下周三首日上映　打工仔請假原因笑爆HR終獲批

萬眾期待的《復仇者聯盟4︰終局之戰》（Avengers: Endgame）將於本港下周三（24日）上映，吸引一眾Marvel迷搶購首日戲票先睹為快。有網民投稿指，一名下屬書面申請下周三請假一天，請假原因竟是「睇完復仇者4可能會爆喊，所以要休息」，上司將申請遞交至人事部，同事都「笑咗出聲」，最終申請獲批。帖文引起不少網民討論，疑惑「點解請假要畀原因？」但亦有人指「寫原因絕對唔出奇，不過多數會寫私人理由」。

《復仇者聯盟4︰終局之戰》將於本港下周三（24日）上映，吸引一眾Marvel迷搶購首日戲票先睹為快。（網上圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「奴工處」指，有下屬入紙申請下周三請假一日，但沒有填寫原因，樓主善意提醒他補寫原因再遞交，原來對方怕「睇完復仇者4可能會爆喊，所以要休息」。樓主將上述原因的申請轉交到人事部，同事都「笑咗出聲」，樓主亦批准下屬的申請。

Marvel迷都關心哪個角色會在《復仇者聯盟4︰終局之戰》陣亡，擔心自己心愛的角色會戰死。（預告片截圖）

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帖文引起多名網民討論，不少人問「點解請假要畀原因？」有人解釋「寫原因絕對唔出奇，不過多數會寫私人理由，而唔係好似佢食咗誠實豆沙包咁」，更有人標籤朋友笑問是否文中「下屬」。

（fb專頁「奴工處」）

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