用洋蔥示範剖腹生仔片段熱傳　媽媽網民睇完爆喊：又勾起傷口痛

說到懷孕到生產過程所吃的苦，絕對會勾起許多媽媽的回憶，不但要先忍受孕期間的各種不適，臨盆時更是要咬緊牙根才能順利將孩子生下來。近日網路就流傳一段影片，影片中利用食材洋蔥示範媽媽們「剖腹產」的手術過程，讓許多人看了都忍不住鼻酸。

洋蔥示範「剖腹產切8層」 全過程！結尾個「BB」仲超可愛（按圖瀏覽）↓↓↓

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雖然畫面一點都不血腥，但淺顯易懂的示範讓很多人不禁都淚流滿面，真的是名符其實「有洋蔥」啊！「好貼切的影片，真的是簡單明瞭」、「好感人的洋蔥」、「夭壽喔！原來我的肚子這麼多層」、「原來剖腹產是這樣，我剖了兩次」、「太真實了，看了很感動（雖然只是個洋蔥～～）」、「雖然是顆洋蔥，但我看了好痛....」、「這個視頻有洋蔥QAQ真的有洋蔥」

媽媽們都想起自己生產的回憶。「我是3胎皆剖腹，記憶猶新的是第一胎在剖腹過程中躺在手術台時，上面的燈座隱約反射著醫生動刀的過程，心裡os：肚子上方那塊布簾根本就是遮爽（為遮而遮）的嗎！」、「切洋蔥都讓我想起我的傷口，那時候還感冒咳嗽，簡直要我的老命」、「過程會聽到剪刀在剪肚子喀喀喀的聲音@@ 退麻超級痛」、「看完這影片，又勾起開刀完，傷口痛的感覺了」、「看完又哭了～剖腹時的情況歷歷在目啊」、「剖腹真的是什麼都嘗試過（插尿管、下半身麻醉）覺得暈」

剖腹產真的要挨8刀？

看到這裡很多人也許會有疑問，不是切開肚皮就會看到寶寶，怎麼會需要切到八層？根據媽媽寶寶網站，要順利將足月嬰兒取出，需要劃開約9公分的傷口，但見到寶寶的頭之前，中間皮肉有很多組織，所以劃開皮膚後，還依序要割開皮下組織、筋膜、腹膜、子宮筋膜層、腹腔、子宮肌肉層，及最後的羊膜層（有些孕婦在生產時羊水已破就要更小心，避免讓刀子劃傷嬰兒），所以一共是8層沒錯。

肚皮被手術刀劃了那麼多次，難怪大家都說產後要好好坐月子啊！看到這裡大家也忍不住想要……「趕緊去親我媽一下」、「原來是這樣，天下的媽媽都辛苦了」、「看完之後只想謝謝媽媽」、「所以媽媽最偉大，為人可以不發達，可是要孝順」、「想到就覺得自己好偉大」、「我自然產，真心佩服剖腹的媽媽，要我在身上劃刀太難了」

其實不管是剖腹產還是自然產，生產都是一件不容易的事，所以大家都要好好孝順父母啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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