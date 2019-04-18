【許志安黃心穎】全城圍睇「安心偷食」　OL停晒手遭老闆照肺

「安心偷食」熱爆全城，前日（16日）中午曝光一刻，好多人立即放低手頭上工作、愛人、朋友，總之八卦為上，不少網民形容「辦公室等頓16分鐘」，皆因不少人要「圍爐睇片」。有高登網民表示，公司的女同事們一起看片及熱烈討論，結果齊齊被老闆召入房「照肺」。有網民則笑言，老闆可能日是無暇睇片，所以召見同事入房快速報告，以免沒有話題。

自許志安及黃心穎被爆出的士激吻後，外界一直關心許太鄭秀文的情況。（黃心穎ig圖片）

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名高登網民在昨日（17日）以「老細發左（咗）癲，因為班女同事唔做野（嘢）掛住係到（喺度）講許志安單野（嘢）」為題發文，女同事們一起睇片，「又開大會討論咁」，結果被老闆知道了，「拉晒入去照肺」。

網民紛紛留言，稱安心事件「花生含量高」，圍在一起討論亦很正常，更指不少老闆亦會加入討論，「噚晚我boss一入嚟就開始講到收工」、「老細噚日叫我開電視直播睇」、「呢個時候老細唯有講埋一份，仲要做插得最狠嗰個」。對於女同事因圍看安心事件被叫入老細房，有網民笑言指，「老細日理萬機，想攞懶人包」。

有網民發帖指，公司的女同事們因討論「安心事件」而被老闆「照肺」。（高登討論區截圖）

亦有網民稱，事件爆出當日，人人都以八卦行先，大家的共同話題就是這件新聞，「我班奶師同事都講，今日放工去食麵，班樓面又同熟客講，總之全香港都講」、「呢單嘢無論搭車、返工或者做緊嘢，都聽到大把人喺度講」。

（高登討論區）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁