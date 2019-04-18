【黃心穎許志安】鄭秀文選擇原諒　社工6招教伴侶拯救關係補裂痕

面對另一半出軌，每個人都有不同的決定。歌手許志安及藝人黃心穎被爆出在車廂激吻，許太鄭秀文今午發文表示「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒」。 其實另一半出軌「驚動愛情」，另一半「掉眼淚」後選擇原諒，但「感情線上」總有根刺，雙方如何面對將來。綜合資深社工及家庭治療師的專業意見及經驗，就一般個案而言，雙方可循6個方法勉救婚姻，出軌陰霾總有可能「會過去的」，更有伴侶修補裂痕後，關係更勝從前。

許太鄭秀文發文指原諒丈夫出軌。（鄭秀文ig截圖）

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外遇者

1. 斬纜

出軌的一方想得到伴侶的原諒及信任，必須表現悔意，資深社工陳琬琛表示，外遇者首先一定要與第三者斷絕關係，至少如非必要都要再有聯絡，即使有聯絡，都只會是公不是私。



2. 承諾感情專一

陳琬琛強調，外遇者不但應向另一半承諾日後會對他或她專一，而且承諾不會再與其他異性發展婚外情，永無下次，更要「講得出做得到」，言行一致。3. 主動分享

陳琬琛表示，如果三方都是公眾人士，的確較難完全避免不再碰頭，但如果早知第三者都會出席某場合，可先以向伴侶「報告」，外遇者甚至可以主動分享自己行蹤，以安撫另一半及表示尊重。

自許志安及黃心穎被爆出的士激吻後，外界一直關心許太鄭秀文的情況。（黃心穎ig圖片）

外遇者的伴侶

1. 忌猜疑

陳琬琛指，外遇者的伴侶如果決定原諒，切勿再猜疑及猜忌對方。而資深社工及家庭治療師郭志英博士則表示，婚外情會影響雙方信任、親密度及穩定性，伴侶情緒難免仍有平伏波動，外遇者必須有耐性安慰，聆聽對方想法。

2. 忌受外界影響

假如雙方都是公眾人物，難免要面對外界傳言，郭志英及陳琬琛都強調，婚姻是應局中兩人，前者強調局外人應尊重他們的決定，包括原諒出軌重新建立關係；後者則提醒局內人切勿受外界的蜚短流長影響。

3. 向專業人士求助

郭志英表示，面對伴侶出軌，人們難以獨自處理情緒及婚外情問題，若本身有信仰，可以向教會或牧師抒發感受，亦可向親友、專業社工或家庭治療師求助，切勿困着自己去鑽牛角尖。

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